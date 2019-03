Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat vineri ca este un procuror care a reusit "sa inspire teama celor care vor sa fure linistiti in Romania" si a dovedit in activitatea sa profesionala ca a luptat eficient impotriva coruptiei.





Kovesi s-a prezentat vineri dimineata la Sectia 18 Politie din Bucuresti, in cadrul procedurii de control judiciar.

Intrebata de jurnalisti daca se afla intr-o postura "umilitoare", Kovesi a raspuns: "Sunt un procuror care timp de 24 de ani mi-am facut treaba. Sunt un procuror care am dovedit ca in activitatea mea profesionala am luptat cu coruptia intr-un mod eficient si sunt un procuror care a reusit sa inspire teama celor care vor sa fure linistiti in Romania".

Joi, Laura Codruta Kovesi a fost plasata sub control judiciar de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, in legatura cu aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa.

Potrivit unor surse judiciare, Kovesi are mai multe interdictii, ea neavand voie sa paraseasca tara si sa vorbeasca cu presa despre dosarul in care este cercetata. De asemenea, nu poate activa ca procuror la Parchetul General.