Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a prezentat vineri o serie de propuneri pentru reorganizarea sistemului de educatie, conform carora elevii din clasele I - III vor beneficia doar de indrumarea profesorilor din invatamantul primar, urmand ca din clasa a IV-a sa aiba si profesori specializati, precum sunt cei pentru limbi straine.



Propunerile au fost avansate in cadrul evenimentului de lansare a viziunii sistemice "Educatia de uneste", organizat de Ministerul Educatiei Nationale, in aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I".

Conform schemei propuse, intre 3 si 6 ani, copiii vor beneficia de educatie timpurie. Intre clasele I - III vor avea profesori pentru invatamant primar, iar intre clasele IV - VI vor studia cu acelasi profesor, dar si cu altii specializati pentru anumite discipline. La finalul clasei a III-a va avea loc o evaluare cognitiva si socio-emotionala.

"Nu putem sa dam raspunsurile acum. Sunt incercari ale noastre de a gasi formula cea mai potrivita: copilul intra in educatia timpurie intre 3 - 6 ani, apoi urmeaza de la clasa I pana la clasa a III-a. Va rog sa acceptati, aici, clasa I e ceea ce numim azi clasa pregatitoare, pentru ca, din pacate, a intrat in mentalul public drept clasa zero, ceea ce mi se pare absolut de neacceptat, pentru ca din start reflecta o imagine extrem de negativa. Pana la clasa a II-a - actuala clasa a doua - elevii sunt indrumati de profesor pentru invatamantul primar. Urmeaza o evaluare cognitiva si socio-emotionala, ca sa stim ce avem de corectat dupa primii ani de scoala", a explicat Ecaterina Andronescu, scrie Agerpres.

De asemenea, va avea loc o evaluare a nivelului elementar al competentelor, la finalul clasei a VI-a, iar intre clasele VII - IX elevii vor avea si un consilier de cariera.

"Urmeaza clasele IV - VI, a VI-a fiind echivalentul clasei a V-a de acum, in care introducem si profesori la discipline precum limbile straine. Urmeaza o noua evaluare, la nivelul elementar al competentelor, iar incepand cu clasa a VII-a sa avem o consiliere pentru cariera mult mai serioasa decat avem acum, in asa fel incat copiii sa poata alege ceea ce li se potriveste", a detaliat ministrul.

Ecaterina Andronescu a aratat ca, ulterior, va urma evaluarea nationala, existand propunerea ca elevii care nu fac fata sa urmeze un an suplimentar.

"Nu inseamna un an de repetentie, dar un an in care sa nu lasam pe nimeni sa treaca peste fara sa aiba acumularile absolut obligatorii pana la acest nivel", a sustinut ea.

Ulterior, vor urma programele de studii liceale si formare profesionala.