Ionut Chirila, fratele artistului Tudor Chirila, a oferit cateva explicatii in legatura cu incidentul in care a fost implicat cantaretul, care a lovit un barbat ce i-a facut tatal securist.



”Am o precizare foarte importanta depre materialul inregistrarii care a aparut. Din cauza faptului ca sunt fratele lui Tudor, orice as spune s-ar considera subiectiv. Evenimentele s-au petrecut exact asa cum le-a descris el pe Facebook. Nu am de adaugat decat un lucru foarte important, intr-un moment la care nici el nu a participat la ceea ce s-a intamplat.

In inregistrarile pe care le-ati difuzat apareau niste injurii. Acelea nu erau ale fratelui meu ci ale individului respectiv, dand telefon in acelasi timp cu mine la Politie. El adresa aceste injurii in fata mea, nestiind ca eu sunt fratele lui.

El a stat pe banca langa mine, au avut un dialog extrem de calm, fratele meu a intrat in cafenea si eu am ramas cu el si a inceput sa adreseze injurii si amenintari nestiind ca e fratele meu.

Au inceput discutiile oarecum amical, intreband de politica, de ce parte e. Fratele meu a vrut sa incheie, a zis sa plece, iar atunci individul a inceput sa aduca injurii la adresa tatalui nostru. Eu m-am abtinut de la a comentat ceva. Tudor a dat dovada de lipsa de maturitate. Trebuia sa se gandeascade faptul ca e provocat. Am vazut scena, i-a dat doua palme. El a recunoscut tot. Nu s-a intamplat nimic altceva decat ce a povestit. Nu il cunosteam pe acest om, nu l-am vazut in viata mea”, a spus Ionut Chirila la Antena3.