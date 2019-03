Presedintele Klaus Iohannis informeaza ca urmeaza sa convoace referendum pentru justitie pe data de 26 mai, odata cu alegerile parlamentare.



"Este cert. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai, fiindca asa nu se mai poate. PSD continua asaltul la adresa justitiei", a spus seful statului la Palatul Cotroceni, citat de ziaruldeiasi.ro.

Presedintele a subliniat ca PSD "trebuie sa inceteze" atacurile "permanente" la adresa justitiei, iar membrii acestui partid trebuie sa inteleaga "ca justitia nu este la bunul lor plac". El a mai precizat ca justitia este o tema de interes national, iar cetatenii au "dreptul suveran de a decide daca vor sau nu sa lase coruptia sa devina politica de stat".

"Sunt niste principii extrem de simple in orice stat de drept si in orice democratie, sunt valori pentru care oamenii au iesit in strada, si in decembrie 1989 si in ultimii doi ani. Este evident ca PSD incearca sa ignore aceste adevaruri. Dar le dau o veste. Nu o mai pot face. Justitia este o tema de interes national, iar cetatenii au dreptul suveran de a decide daca vor sau nu sa lase coruptia sa devina politica de stat. Este atributul meu ca presedinte sa cer poporului sa-si exprime prin referendum, pe 26 mai, vointa cu privire la probleme de interes national. Trebuie sa lasam cetatenii sa decida, pentru ca acesti pesedisti diletanti au pervertit semnificatia votului pe care l-au primit si incearca sa deturneze statul roman, facand legi in propriul lor interes. In aceste conditii, atrag atentia ca este ilegitima emiterea unei ordonante de urgenta in aceasta materie, inainte ca vointa cetatenilor sa fie exprimata la referendum", a precizat Iohannis.

Iohannis a atras atentia ca "nu trec nici macar trei zile" fara sa fie emisa o ordonanta de urgenta intr-un domeniu sau altul, iar acest lucru "nu este nici in spiritul Constitutiei, nu serveste nici echilibrului democratic" al puterilor in stat. Totodata, seful statului a declarat ca adoptarea unor ordonante in domeniul justitiei ar intra in conflict cu prerogativa constitutionala a Parlamentului de a legifera, cata vreme Codul Penal inca se discuta in Parlament.

"De aceasta data, pesedistii vor sa dea ordonanta de urgenta prin care sa modifice Codurile Penale. Golaneala Guvernului PSD de astazi a depasit orice limita. Nu trec nici macar trei zile fara sa dea o ordonanta intr-un domeniu sau altul. Nu este nici in spiritul Constitutiei, nu serveste nici echilibrului democratic al puterilor in stat ca Guvernul sa apeleze atat de des la ordonante de urgenta. Ordonantele de urgenta, practic, si-au pierdut menirea esentiala si au devenit in timpul acestui accident regretabil al democratiei, care este guvernarea PSD, un instrument folosit abuziv, in exces, eludand astfel orice control de constitutionalitate inainte de intrarea in vigoare a ordonantei. Trebuie sa punem punct acestei practici si trebuie sa o facem acum. Diletantismul si incompetenta caracterizeaza modul in care guverneaza PSD. Cand aceste trasaturi se impletesc cu intentia de a legifera in interesul infractorilor, fie ei si lideri de partid, atunci avem premisele unui dezastru pentru Romania", a spus Iohannis.

Presedintele le-a reprosat reprezentantilor PSD ca, in loc sa ii incurajeze pe oameni sa mearga la vot, vor sa faca sectii separate de vot, pentru europarlamentare si pentru referendum.

"De ce va este frica de referendum, domnilor pesedisti? De ce in loc sa incurajati oamenii sa mearga la vot, amenintati ca faceti sectii separate de vot, pentru europarlamentare si pentru referendum? Incetati sa guvernati doar in propriul vostru interes si intoarceti-va catre romani", a mai spus Iohannis.