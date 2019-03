Creatoarea de moda Zina Dumitrescu a murit joi, in jurul orei 15.00.



Zina Dumitrescu avea probleme mari de sanatate, iar in urma cu aproape doua luni fusese adusa la Spitalul Elias.

Creatoarea de moda s-a nascut in anul 1936 in Republica Moldova. Ea a lansat mai multe manechine care au devenit celebre: Eugenia Stefan (Janine), Romanita Iovan, Bianca Brad, Dana Savuica, Melek Amet. Tot Zina Dumitrescu i-a lansat pe Catalin Botezatu si Liviu Ionescu. A creat zeci de colectii de moda, participand la festivaluri de moda din tara si din strainatate, scrie Antena3.ro.

Zina Dumitrescu era internata de mai multa vreme intr-un azil.

Ion Casian, directorul centrului de recreere pentru batrani in care "Mama Zina" si-a petrecut ultimii ani din viata, a declarat ca aceasta a stat retrasa in camera in ultimele zile si refuza sa manance.

"Practic de doua zile a stat in camera la dansa, a stat in pat. Am incercat sa ii dam de mancare. Se uita la televizor si era abatuta. Am intrebat-o daca are nevoie de ceva si spuneam mereu ca este foarte bine. Nu era deloc bine. Am intrebat-o de foarte multe ori ce o supara si daca are nevoie de ceva, dar imi spunea ca nu ar enevoie de nimic. Tot asa un gest care mi s-a parut anormal a fost ca acum cateva zile a venit Dana Androne si Valentina Pelinel si i-au lasat o punga cu fructe si nu a vrut sa le ia. S-a bucurat ca a vazut-o pe Valentina si pe Dana. Ele au venit foarte des in ultima perioada. I-am facut perfuzii, tot ce trebuia sa facem in aceasta situatie. Din pacate, dansa nu demult a decedat. In urma cu treizeci de minute", a declarat Ion Casian, potrivit spynews.ro.