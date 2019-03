Daca esti pasionat de drone si iti place sa explorezi lumea de la inaltime, avem pentru tine cateva recomandari de drone profesionale care te vor ajuta sa surprinzi imagini uimitoare.





Dronele sunt un un mod excelent de a te bucura de distractie in aer liber, dar pot fi si instrumente care te-ar ajuta sa pui in practica niste idei de afaceri in domeniul creativ. Motiv pentru care avem cateva sugestii de drone profesionale.

Drona DJI Phantom 3 Standard are GPS-ul integrat care inregistreaza punctul de decolare si o tine minte cat timp zboara.In cazul in care semnalul este pierdut vreodata, Phantom 3 vine inapoi la tine instantaneu. Este o drona profesionala care filmeaza 2.7K, la 30 de cadre pe secunda si un maximum de 40 Mbps. De asemenea, filmeaza in Full HD 1080p si face fotografii de 12 megapixeli. Poti vedea ceea ce filmeaza direct pe dispozitivul mobil. Drona zboara pana la 25 minute la o singura incarcare. Poate fi cumparata de aici.

Si Drona SJRC S30W are modul GPS, ca sa nu o pierzi. Camera video are o rezolutie de 1080p. Pozitia camerei se poate modifica din radiocomanda in timpul zborului. Inregistrarea poate face direct pe telefon sau card microSD care se introduce in camera dronei. Cu functia de Go Home, revenire automata, drona revine la puncul de pornire si aterizeaza singura. Distanta de zbor este de pana la 400m iar timpul de zbor in jur de 8 minute. O comanzi de aici.

Drona Parrot Bepop 2 combina aerodinamica, stil si soliditate intr-o singura drona usoara si compacta. Se incadreaza in categoria de 500 g, cu un interval de pana la 25 de minute de zbor. Drona profesionala se poate utiliza atat in interior, cat si in exterior. Drona Bebop 2 este echipata cu un sistem de oprire la impact al elicilor si functia de intoarcere la punctul de plecare. Drona raspunde la miscarile de mobil sau tableta datorita accelerometrului si comenzilor de pilotare tactile. Camera montata pe Bebop 2 afiseaza imaginile pe smartphone sau tableta. O gasesti aici.