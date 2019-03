Liderii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au anuntat joi ca au depus la Parchetul General un denunt impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe tema emiterii unor ordonante de urgenta privind schimbarea codurilor penale.



"Cu cateva saptamani in urma, atunci cand aparuse doar zvonul ca Ministerul Justitiei pregateste modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura penala prin ordonante de urgenta, PLUS s-a mobilizat rapid si a initiat un litigiu prin care instanta (Curtea de Apel Bucuresti) sa oblige Ministerul Justitiei sa faca publice orice acte referitoare la pregatirea unor astfel de ordonante de urgenta", se arata intr-un comunicat al PLUS.

Scopul demersului PLUS a fost acela de a afla ce pregateste ministrul Toader si sa nu ne trezim luati prin surprindere cu o noua ordonanta data „noaptea, ca hotii”. Iar instanta a obligat Ministerul Justitiei sa puna la dispozitie toate actele de pregatire a unei ordonante.

La 21 martie, Ministerul Justitiei a transmis instantei o adresa prin care se afirma clar si raspicat ca „nu au fost emise acte prealabile cu privire la adoptarea unor ordonante de urgenta pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura penala”. A doua zi, la 22 martie, in timp ce reprezentantul Ministerului Justitiei se afla in fata instantei pentru a sustine aceasta pozitie, Ministerul Justitiei a facut publice proiectul de modificare a celor doua coduri penale.

"Pentru aceste fapte, PLUS a depus astazi la Parchetul General de pe langa Inalta Curtea de Casatie si Justitie un denunt impotriva ministrului Tudorel Toader si a directorului din cadrul Ministerului Justitiei care a acceptat sa minta judecatorii pentru a salva PSD, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:



Fals in declaratii (art. 326 Cod Penal);



Obstructionarea justitiei (art. 271 Cod Penal) – pentru incercarea de a bloca procesul. De altfel, Curtea de Apel Bucuresti, fiind informata in mod fals ca nu exista niciun proiect de ordonanta sau acte pregatitoare, a fost fortata sa opreasca procesul prin care noi, PLUS, ceream anularea lor;



Influentarea declaratiilor (art. 272 Cod Penal) – urmand ca procurorii sa analizeze cine a obligat functionarii din Ministerul Justitiei sa minta pentru a apara PSD-ul;



Neglijenta in serviciu (art. 272 Cod Penal).

PLUS isi afirma toata increderea in procurorii Parchetului General si speranta ca definitia infractiunilor mentionate sa nu fie modificate prin ordonanta de urgenta, astfel incat ministrul Toader sa scape de raspundere", se mai arata in comunicat.