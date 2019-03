Pamela Anderson, devenita celebra dupa rolul interpretat in serialul "Baywatch" si datorita pictorialelor sale din revista Playboy, a cerut televiziunilor sa renunte la programele TV de tip reality-show, despre care a spus ca reprezinta "o epidemie a urateniei".



Fosta actrita - care a aparut in mai multe reality-show-uri TV precum "Big Brother", "Dancing On Ice" si "Dancing With The Stars" - a declarat intr-un mesaj publicat pe Twitter ca acest gen de productie de televiziune poate sa ii faca pe oameni sa se simta "folositi, murdari si fara sentimentul ca au realizat ceva".

"Mi-a placut oare sa apar intr-un reality-show? Va rog, fara reality-show-uri sau staruri de reality-show! Pana si Franta a fost poluata cu ele. Este o adevarata epidemie de uratenie, competitii superficiale, disperate si exploatatoare pentru artisti", a adaugat vedeta canadiana, in varsta de 51 de ani.

"De obicei, esti intimidat sa apari intr-un program TV de felul acesta de catre agenti care lupta pentru comisioane - dar la final ramai fara niciun moment real de bucurie si fara bani - te simti folosit, murdar si fara niciun sentiment de implinire profesionala", a mai spus artista.

Pamela Anderson, care are doi fii, a adaugat: "Cu exceptia cazului in care, desigur, incerci sa gasesti o cale de mantuire si donezi totul unor organizatii de caritate. Acesta este modul in care eu reusesc sa ma iert pe mine insami".