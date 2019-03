Carmen Avram este de parere ca ar trebui extras aurul de la Rosia Montana, astfel incat sa nu profite altii.



"Cred ca aurul Romaniei trebuie extras. Altfel, se joaca niste companii si fac ce vor pe teritoriul acestei tari, castigand bani la bursa sau extragand pe sest, cum umbla vorba. Da, pentru ca noi am filmat, un coleg al meu a filmat acum cateva luni intr-o zona apropiata si cineva i-a aratat un soi de hangar si i-au spus ca acolo noaptea vin masini cu tone de pamant extras noaptea, ilegal, din Rosia Montana, din mina.

Noi nu am documentat inca suficient de bine povestea asta ca sa pot sa o confirm ferm, dar poate ca intereseaza pe cineva sa arunce o privire in zona si noi avem detalii, adica putem sa spunem unde se afla in zona hangarul respectiv, depozitul respectiv, si se pare ca este cunoscut in zona faptul ca ies carucioarele cu aur si ca uneori din tara mai ies asa camioane cu zeci de tone de pamant care se duce la «analiza» peste mari si tari si, prin urmare, profita altii de aurul nostru si noi suntem destul de saracuti asa", a declarat Carmen Avram la DCNews, potrivit adevarul.ro.