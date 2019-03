Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu in cazul elevului din judetul Botosani agresat de preot la ora de religie. Sesizarea vizeaza posibila incalcare a prevederilor din Constitutie privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor.





Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la posibilul caz de violenta al unui profesor de religie asupra unui elev, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de institutie.

"Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor", mai scrie in comunicat.

Potrivit sursei citate, mass-media a relatat despre un posibil caz de violenta, petrecut la Scoala Primara Nr. 2 Baranca - arondata Scolii Gimnaziale "Ioan Murariu" Cristinesti, judetul Botosani, constand in faptul ca un elev, de etnie roma, ar fi fost batut de profesorul - preot, in cursul unei ore de religie, ranile rezultate in urma agresiunii suferite determinand internarea in regim de urgenta a elevului la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani.

Organizatia Salvati Copiii a cerut, miercuri, Avocatului Poporului sa se implice in cazul copilului din Botosani agresat de preot, apreciind ca internarea copilului indica gravitatea faptelor si necesitatea tratarii cu seriozitate a acestui caz, pornind de la principiul interesului superior al copilului care prevaleaza in fata altor considerente de ordin juridic sau administrativ.

Reprezentantii acesteia au anuntat ca au trimis Avocatului Poporului o sesizare cu privire la necesitatea investigarii cazulului copilului agresat, modul in care acesta este protejat si de a monitoriza derularea anchetei penale si a cercetarilor disciplinare cu privire la autorul faptelor de violenta.

Conform studiilor realizate de Salvati Copiii cu privire la abuzul si neglijarea copilului, 7% dintre copii sunt agresati fizic de catre educatorii si profesorii lor, cu o frecventa dubla de aparitie in mediul rural (14%) comparativ cu mediul urban.

”In cazul tuturor celor care au in grija lor copii, cadre didactice, asistenti sociali, cadre medicale etc., si care se fac vinovati de acte de violenta ori tratament degradant, legea trebuie aplicata cu fermitate. Nu e de mirare faptul ca, de-a lungul timpului, au fost aduse la cunostinta publicului numeroase situatii de abuz in gradinite, scoli sau centre de plasament, urmate de anchete ale institutiilor de invatamant ale caror rezultate fie nu sunt comunicate opiniei publice de catre institutiile responsabile, fie au ca rezultat exonerarea de raspundere a celor acuzati si mentinerea lor in sistemul de educatie, cu acceptarea riscului de repetare a abuzului asupra altor copii. In plus, desi multe dintre acuzatii sunt dovedite prin imagini ori secvente video, nu se procedeaza la suspendarea, pe durata realizari anchetelor penale ori disciplinare, a cadrului didactic acuzat de abuz din institutia de protectie ori de educatie”, a mai transmis organizatia.

Salvati Copiii reaminteste ca Legea 272/2004 stabileste: ”In cazul in care abuzul, neglijarea, exploatarea si orice forma de violenta asupra copilului a fost savarsita de catre persoane care, in baza unui raport juridic de munca sau de alta natura, asigurau protectia, cresterea, ingrijirea sau educatia copilului, angajatorii au obligatia sa sesizeze de indata organele de urmarire penala si sa dispuna indepartarea persoanei respective de copiii aflati in grija sa.”

Un copil de 11 ani din judetul Botosani a fost agresat de catre preotul de religie la Scoala Gimnaziala Cristinesti.

Conform stirileprotv.ro, preotul l-ar fi luat de urechi pe baiat si l-ar fi dat cu capul de perete pentru ca nu a vrut sa-si faca semnul crucii.

Baiatul de 11 ani a fost dus acasa, cu urechea plina de sange, de un satean care l-a vazut pe marginea drumului, iar mama copilului a chemat ambulanta. La spital medicii au constatat ca baiatul are mai multe traumatisme. I-au facut un examen tomograf si l-au internat pentru investigatii amanuntite.

Politistii au deschis dosar penal pentru purtare abuziva, iar Mitropolia Moldovei si Bucovinei s-a autosesizat in acest caz, considerand ca "este inadmisibila folosirea violentei, indiferent in ce grad".