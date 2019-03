Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ingradirea liberului exercitiu al dreptului de a alege, inclusiv in cazul referendumului, constituie infractiune si este prevazuta de Codul Penal.



"Avertizez atat liderii PSD, cat si functionarii din cadrul Guvernului, ca ingradirea liberului exercitiu al dreptului de a alege, inclusiv in cazul referendumului, constituie infractiune si este prevazuta de Codul Penal. Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, in forma aflata in vigoare, prevede in clar obligativitatea organizarii sectiilor de votare comune in cazul in care referendumului este organizat concomitent cu alegerile europarlamentare. Aceasta prevedere se regaseste la articolul 15 indice 1, alineatul 2: «ambele scrutine se realizeaza in cadrul acelorasi sectii de votare, operatiunile electorale fiind indeplinite de catre aceleasi birouri electorale, constituite potrivit legii».

Atragem in mod public atentia asupra faptului ca o eventuala modificare a cadrului normativ, prin intermediul unei Ordonante de Urgenta, in sensul organizarii unor sectii de votare separate pentru referendum, ii expune atat pe initiatori cat si pe cei care se afla in circuitul de avizare riscului de a intra sub incidenta legii penale. Aceasta intrucat scopul unui eventual astfel de act normativ este in mod vadit acela de a impiedica liberul exercitiu al dreptului de a alege, infractiune asimilata de Codul Penal si in cazul referendumului. In acelasi timp, este o impiedicare a exercitarii cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor, prevazuta ca infractiune de Legea raspunderii ministeriale", a spus Ludovic Orban, potrivit Adevarul.ro.