Tanarul ucis vineri de un urs, in apropierea localitatii Criseni, s-ar fi apropiat de barlogul animalului si ar fi aruncat cu lemne si alte obiecte, arata cercetarile facute in acest caz de IPJ Harghita.



"Din cercetari rezulta ca ei s-ar fi oprit intr-o zona, la 1.5 km distanta de satul Criseni, ar fi coborat din caruta, iar la circa 15 metri de locul unde s-au oprit, victima a gasit barlogul unui animal salbatic. (...) si ar fi aruncat cu bucati de material lemnos si alte obiecte in directia barlogului (...) si vazand ca nu se intampla nimic, s-a indreptat spre barlog, moment in care a fost intampinat de urs si s-a intamplat tragedia", a declarat Incze Miklos, de la Biroul de Presa al IPJ Harghita.

Informatiile furnizate de politie au fost confirmate si de directorul Asociatiei de Vanatoare din Cristuru Secuiesc, Fazakas Attila, care a spus ca omul a facut "o greseala fatala" ca nu a luat in considerare ca este vorba de un pericol foarte mare.

"Saracul, nu a respectat regulile, fiind gonaci, a fost si putin pilit, am inteles, si mai indraznet, ca el umbla la vanatoare si s-a intalnit de mai multe ori cu ursul si nu a luat in considerare ca asta e un pericol foarte mare", a spus Fazakas Attila, potrivit Agerpres.

Ursoaica ar putea fi impuscata

Acesta a punctat, insa, ca de vineri, de cand s-a intamplat evenimentul, comportamentul ursoaicei, care era cunoscuta de vanatori si nu a creat probleme pana acum, s-a schimbat, este agresiva si chiar a atacat vanatorii care monitorizau zona.

"Este foarte agresiva, ieri ne-a atacat, abia am putut sa scapam, sa nu impuscam din autoaparare. Si asteptam derogare de la minister cat de repede, pentru ca va face probleme, cine mai trece prin zona precis va fi atacat, s-a facut foarte agresiva. (...) Comportamentul s-a schimbat total de cand a atacat si a omorat omul. Patruleaza in jurul barlogului si cum ne-a vazut, imediat sa sara pe noi. Adica, acum cand vede omul e foarte agresiva si ataca, dupa evenimentul respectiv", a declarat pentru AGERPRES Fazakas Attila.

Reprezentantul asociatiei de vanatoare a mai spus ca in ultimele zile s-au analizat toate posibilitatile in acest caz, considerand ca solutia cea mai buna este impuscarea ursoaicei si transportarea puilor la Centrul de Reabilitare din zona Balan.

Potrivit lui Fazakas Attila, s-a analizat si posibilitatea tranchilizarii si relocarii ursoaicei si a puilor intr-un loc mai linistit, dar expertii sunt de parere ca va fi si mai agresiva daca nu se va trezi in locul unde are barlogul.

"In aceste doua zile am analizat toate posibilitatile, noi suntem vanatori si respectam si etica vanatoreasca, dar sa stiti ca e un mare pericol. Daca cineva, din neatentie sau nu cunoaste, va trece in zona, va fi atacat precis si va pati ca omul omorat", a aratat directorul Asociatiei de Vanatoare Hubertus.

Fazakas Attila a precizat ca toate aceste concluzii au fost trimise Ministerului Mediului, inclusiv solutia privind impuscarea ursoaicei si transportarea ursuletilor la orfelinat si se asteapta o aprobare in acest sens. El a negat informatiile ca anul trecut s-a cerut de la Ministerul Mediului aprobare de impuscare pentru acest exemplar, sustinand ca vanatorii cunosteau ursoaica si nu au avut niciodata probleme cu ea.

"Pentru acest exemplar nu s-a cerut impuscarea, s-a cerut pentru alte exemplare din fondul respectiv. Dar niciodata pana acum nu am cerut pentru o ursoiaca, pentru ca nu am avut probleme. Am cerut pentru masculi, tineret, care intrau in gospodaria oamenilor, au facut pagube", a mai spus Fazakas Attila.

Un tanar de 35 de ani a fost atacat de urs vineri, intr-o zona impadurita din apropierea localitatii Criseni si, din cauza leziunilor suferite, a murit in timp ce era transportat cu ambulanta la spital. Barbatul avea doua fetite care vor fi crescute de bunica.

Autoritatile vor sa ajute familia barbatului

Reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Harghita fac apel pentru sprijinirea familiei barbatului ucis de urs la Criseni, spunand ca fetitele ramase orfane si crescute de bunica lor traiesc in conditii grele, intr-o camera in care bate vantul si fara grup sanitar. "Doi copii au ramas orfani! Doua fetite au ramas fara tata, deoarece in tara asta e mai importanta viata ursului decat cea a omului! Avand in vedere acestea este nesemnificativ ce si cum s-a intamplat. Cel mai important este sa ajutam familia, sa colaboram in interesul lor", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de reprezentantii CJ Harghita. Fetele au 9 si 12 ani si erau crescute de barbat si de mama acestuia.