"Nu am timp sa comentez datul cu parerea din partea unor persoane care au atat de mult de citit si studiat ca sa inteleaga ceea ce comenteza", a spus Tarcea pentru stiripesurse.ro.

Reactia a survenit in urma declaratiilor liderului ALDE: "Nu suntem in anii '50, cand, conform propriilor ei destainuiri, bunicul distinsei doamne sapa la Canal, trimis de comunisti, in profundul dispret pentru drepturile omului. Suntem in 2019, membri ai UE, ai NATO si ai altor mari organisme internationale, si peste nici trei luni sarbatorim 25 de ani de la ratificarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in iunie 1994".