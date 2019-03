Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat dupa multitudinea de glume care au aparut in mediul online dupa aparitia afiselor electorale, in care fotografia sa a fost mult retusata.



"Escaladeaza campania cu photoshopul! Niste chestii foarte haioase! Merita felicitati. Vad ca pe online oponentii mei fac misto de poza de pe pliantele #ALDE. Sunt alaturi de ei si protestez vehement impotriva acelor fotografii! Cand eram mic nu eram grizonant, ci blond!", a scris Tariceanu pe Twitter.

Reactia vine in urma comentariilor ce au survenit dupa aparitia unui afis electoral in care presedintele Senatului are o infatisare mult mai tanara, apare fara riduri si pare ca timpul nu si-ar fi lasat deloc amprenta pe chipul sau.