In stilul caracteristic, actorul Florin Calinescu, sustine ca s-a amuzat copios pe seama presedintelui PNL, Ludovic Orban, care a anuntat ca PNL a strans mai multe semnaturi decat PSD de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare.



"Am decedat de ras. Ludovic al intaiul, viconte de Orban, a declamat ca PNL-ul tocmai a caftit PSD-ul, in batalia de la campia €parlamentarelor. La strangerea de semnaturi", a scris Calinescu pe Facebook.

Postarea lui Florin Calinescu survine dupa afirmatiile liderului liberal: :"Partidul National Liberal a depus astazi lista de candidati pentru alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc in data de 26 mai. Le multumim celor aproape 1.400.000 cetateni, care ne-au acordat increderea si care au semnat pentru sustinerea listei de candidati a Partidului National Liberal. Partidul National Liberal astazi este partidul care se bucura de cea mai mare incredere, iar acest lucru l-am demonstrat prin numarul de semnaturi pe care l-am depus in sustinerea listei, clasand Partidul National Liberal pe primul loc ca si sustinere a listei de candidati. Am batut PSD-ul in strangerea de semnaturi si de asemenea pe 26 mai vom bate PSD in alegerile pentru Parlamentul european", a spus Orban, citat de capital.ro.