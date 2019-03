Facand referire la Rares Bogdan, care deschide lista PNL la europarlamentare si la Carmen Avram, care se afla pe locul 2 pe lista PSD tot la europarlamentare, Adriana Saftoiu mentioneaza ca nu i se pare reprobabil sa opteze pentru politica, greseala survenind in momentul in care "cand din ziarist devii brusc candidat pe un loc perfect eligibil".



"Pe Carmen Avram si Rares Bogdan ii cunosc ca fost jurnalist si, ulterior, in calitatile mele vremelnice de om aflat in functii publice, ei intrebandu-ma de una-alta. Pentru cum si-a facut fiecare meseria, am consideratie si apreciere. Faptul ca au optat pentru 'politica' nu mi se pare deloc reprobabil. Se intampla peste tot in lume. E chiar ridicol sa afirmi ca, odata ce ai fost jurnalist, nu ai voie sa optezi pentru politica militanta.

Altceva, in schimb, vreau sa spun. Greseala e atunci cand din ziarist devii brusc candidat pe un loc perfect eligibil. Chiar daca nu vor spune, multi dintre membrii de partid care au muncit prin namol si zoaie, improscati uneori chiar de ziaristii care acum sunt candidati eligibili, se uita frustrati si se intreaba: ce folos, daca mereu cei de din afara sunt mai apreciati?

Sunt bucuroasa de fiecare data cand cei de pe margine intra in arena. E mult mai usor sa critici decat sa construiesti. Dar, cand intri ca cireasa pe tort, e discutabil. Amandurora le-as fi sugerat, daca tot vor sa intre in politica, sa accepte 'umilul' statut de membru de partid. Macar un an. Sa lucreze modest cu cei multi si mai putini notorii, sa isi ofere macar un an ca sa inteleaga partidul si apoi sa vina sa spuna: vreau sa candidez.

In fata e 2020, alegeri locale si parlamentare. Un bun prilej, dupa macar un an de munca la firul namolului, cu anonimii din partid, dar care se duc si lipesc ani si ani de zile afise, sa spui: vreau sa fiu… Din pacate, ziaristii care criticau politica de cadre a partidelor au confirmat ca nu conteaza cat muncesti, ci cat ai vorbit la televizor. Iar asta, pe termen lung, nu tine de competenta. Avem deja cateva exemple de ziaristi care detin functii publice. Notorietatea s-a dovedit ca nu e totuna cu competenta de a face lucruri pentru o comunitate. Ca e sat sau o tara numita Romania", a scris Adriana Saftoiu pe Facebook.