"Pe vremea cand inca lucram in presa erau putine emisiuni tv pe care le urmaream cu sufletul la gura. In general, ma uitam la stiri si cam atat. Un fel de defect profesional... "In premiera" era una dintre ele... O admiram sincer pe Carmen Avram, imi placea naturaletea cu care prezenta subiecte dure, ba chiar dureroase, imbracata intr o geaca de piele, luminata discret, nemiscata, in penumbra... Erau multi invidiosi... Se discuta mult printre noi, cei care lucram in presa, ca emisiunea e asa misto pentru ca are un buget urias, ca sunt nu stiu cati documentaristi, ca isi permit nu stiu ce deplasari... Ca oricine ar avea bugetul ala ar face emisiuni la fel de bune.... Eu am crezut mereu ca vocea si atitudinea lui Carmen Avram faceau enorm pentru emisiunea aia. Aud acum ca e pe liste PSD pentru europarlamentare... Nu stiu care ii sunt motivele sau, probabil, le intuiesc cumva.... Este una dintre cele mai mari deziluzii... Si, culmea, o iau ca pe ceva personal, pentru ca imi creasem o alta imagine, aveam alte asteptari... Jurnalistii care ajung la nivelul ei ar trebui sa ramana jurnalisti. Atat. Asta cred eu", a scris Magda Vasiliu pe Facebook.

