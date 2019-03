"E ultima postare legata de incidentul de azi (n.r. miercuri). As vrea sa clarific ceva. Desi apreciez intentia mesajelor voastre de sustinere, nu pot sa fiu de acord cu incurajarea violentei. Nu e ok ca l-am palmuit pe individul ala azi. Violenta nu are scuza si nu poate fi vazuta ca solutie in nicio situatie. Nici cea fizica, dar nici cea verbala.

Am scris textul de mai devreme pentru ca era important sa existe o declaratie publica, asumata, vis-a-vis de ce s-a intamplat, nu doar speculatiile inflamate din mass-media. Dar nu ma mandresc cu faptul ca mi-am pierdut controlul, dimpotriva. Chiar daca m-a provocat (intentionat sau nu), mi-ar fi placut sa am capacitatea sa-l ignor. As vrea totusi sa remarc ca la fel de regretabila ca gestul meu este folosirea acestui incident ca retorica impotriva atitudinii mele civice", a scris Tudor Chirila pe Facebook.