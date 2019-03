Carmen Avram, locul doi pe lista PSD pentru europarlamentare, are din nou numai cuvinte de lauda la adresa premierului Viorica Dancila.



"Am urmarit discursul premierului Dancila din Parlamentul European cand se vota rezolutia impotriva Romaniei. A vorbit asa cum vorbesc eu in mintea mea cand ma revolt la televizor, cand vad ca se intampla lucruri. Am auzit-o brusc pe femeia aceasta avand cuvintele mele in gura vorbind despre Romania. In esenta a zis: nu aveti voie sa faceti asta tarii mele pentru ca tara mea nu este asa cum va este voua descrisa aici, ci tara mea are aceleasi drepturi ca fiecare dintre voi", a spus Carmen Avram intr-un interviu acordat DC News, potrivit adevarul.ro.

In egala masura, ea a facut referiri si la "scandalagii" #rezist.

"Am fost acolo ca un reporter care se astepta sa gaseasca ceva, dar a dat de altceva. Ma asteptam sa ajungem acolo si sa fie scandalagii cu care ne-am obisnuit in ultimii ani, care sa inceapa... Daca nu esti implicat in asta, daca nu ai nicio legatura cu asta, emotional si fizic, e foarte interesant ca fenomen social", a mai spus fostul jurnalist.