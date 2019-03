Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a explicat de ce a imprumutat 3 miliarde de euro in numele Romaniei, intr-o singura zi.



"Sunt un pic dezamagit de felul in care se poarta discutiile in spatiul public, de persoane care nu sunt informate si se speculeaza. Stiti ce inseamna, ca ministru de Finante, sa iesi cu o zi-doua inainte si sa spui ca vrei sa te imprumuti cu suma x? Orice tara are o procedura foarte clara cand vrea sa iasa pe pietele exerne, pentru ca in momentul ala pretul creste.

S-a ajuns la 8,7 miliarde de euro dorinta de a imprumuta Romania, asta inseamna ca se bucura de incredere. Am avut de unde sa alegem, a fost suprasubscriere", spus Teodorovici, potrivit Digi24.

Potrivit lui Teodorovici, Guvernul Romaniei a decis sa se imprumute in primul trimestru pentru anul curent, iar apoi, in cazul unor costuri joase, se poate imprumuta pentru anul urmator.

"Ceea ce azi am luat din piata ne ajuta sa avem finantare pentru cel putin 6 luni. Intr-o posibila situatie incomoda pe plan international ne asigura noua stabilitate. Faptul ca exista interes pentru titluri de stat in euro inseamna ca exista incredere pe termen lung", a mai spus ministrul Finantelor.

Declaratiile sale vin in conditiile in care Romania a imprumutat 3 miliarde de euro de pe pietele externe intr-o singura zi. Este cea mai mare suma atrasa la o singura iesire, prin intermediul unor eurobonduri cu maturitate de 7, 15 si 30 de ani. De asemenea, este pentru prima data cand se recurge la un imprumut pe 30 de an.