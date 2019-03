Senatorul PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, ca intrebarea la referendumul pentru Justitie ar putea fi ''Va doriti ca persoanele condamnate sa nu mai poata candida pentru functii publice in Romania?'', dar a adaugat ca orice intrebari care se subsumeaza temelor care vizeaza lupta anticoruptie si integritatea in functiile publice sunt ''perfect legitime''.





"Temele votate de Parlament in 2017 sunt cele legate de continuarea luptei anticoruptie si de integritatea in functiile publice. La nivel personal, mi-as dori sa vad o concretizare prin acest referendum a (...) proiectului PNL depus in Parlament, legat de interdictia persoanelor condamnate de a candida pentru Parlamentul Romaniei sau pentru alegerile prezidentiale. E un proiect care se afla la Comisia juridica de mai bine un an. Daca intrebarea ar suna 'Va doriti ca persoanele condamnate sa nu mai poata candida pentru functii publice in Romania?', eu as fi foarte incantata, dar orice intrebari care se subsumeaza celor doua teme votate in unanimitate de Parlament cred ca sunt intrebari legitime", a declarat Gorghiu, la Parlament.

In opinia sa, presedintele Klaus Iohannis, in analiza referendumului, va porni de la premisa "clara" ca "PSD-ALDE vor face tot posibilul ca acest referendum sa nu fie unul de succes, sa nu fie unul validat", scrie Agerpres.

"PSD-ALDE va boicota orice campanie de referendum si prezenta la referendumul pe Justitie, pentru ca se feresc ca dracul de tamaie de rezultatul acestui referendum. Integritatea nu a fost niciodata un prieten al celor din PSD si nici lupta anticoruptie nu a fost vreodata o tema prietenoasa cu PSD-ALDE. Ma astept ca aceasta campanie sa fie una extrem de dificila, dar, in acelasi timp, explicata foarte bine, (...) mesajul public al presedintelui, care de fiecare data a sanctionat derapajele celor din majoritatea parlamentara si ale celor din Guvern cu adresa la sistemul judiciar, sper sa fie o campanie incununata de succes. Sa fie un referendum valid care sa dea directia Romaniei in sensul dorit de majoritatea romanilor: pastrarea Romaniei la standarde europene si participarea in mod real la beneficiile unei Europe care intelege ca fara stat de drept nu poti sa functionezi", a spus Alina Gorghiu.

Ea si-a exprimat convingerea ca Iohannis are in vedere o discutie pe tema referendumului cu partidele.

La randul sau, senatorul PNL Laura Scantei a sustinut ca, in situatia in care PSD-ALDE au de gand sa boicoteze referendumul pe Justitie, "isi boicoteaza, de fapt, propria agenda europeana pentru viitorul mandat al Parlamentului European".

"Pentru cei care au de gand sa boicoteze acest referendum initiat de presedinte, as vrea sa le reamintesc ca lupta impotriva coruptiei si respectarea principiilor statului de drept si asigurarea independetei Justitiei intr-un stat membru al UE nu este o tema nationala a Romaniei si nu este nici o tema de campanie electorala, este o tema europeana in prezent, care va face obiectul Summitului de la Sibiu, acolo unde liderii europeni vor decide probabil instituirea unui mecanism generalizat de evaluare a eficientei luptei anticoruptie in toate tarile membre ale Uniunii, cu consecinte probabil inclusiv in ceea ce priveste repartizarea viitorului buget al UE, cel putin pe anumite domenii de finantare. Or, in conditiile acestea, nu putem sa ne permitem luxul de a boicota in aceasta campanie destinata alegerilor europarlamentare exact una din temele care va defini pana la urma liniile politice si financiare al UE", a explicat Scantei.