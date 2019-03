Marti seara a avut loc cel de-al 9 lea joc de protectie pe traseele de la Exatlon Romania, din Republica Dominicana, Razboinicii reusind inca o victorie in fata adversarilor, castigand cu scorul de 10 la 7, dupa un meci in care au demonstrat ca inca au puterea de a lupta pana la ultimul dram de energie.



Faimosii au fost foarte dezamagiti, Costin Gheorghe le-a reprosat fetelor din echipa sa ca au adus un singur punct, chiar daca a incercat sa le gaseasca scuze.

“La Razboinici sunt doar doua fete si mereu aleg alte fete de la noi. Intra o data pe traseu (n.r. fetele de la Faimosi). Nu ca au adus doar un punct este vina, greu sa vorbim acum la cald (...). Parerea mea este ca avantajul este tot la Razboinci", a declarat Costin Gheorghe, imediat dupa confruntare.

Potrivit unui comunicat remis 9am, conflictul mocnit de la finalul meciului s-a amplificat la vila. Ion Surdu, protejatul saptamanii avand cel mai bun procentaj, a decis sa o protejeze pe Cristina Constantinescu (Kiki) in fata duelului impotriva Mirelei Spridon, jucatoarea cu cel mai slab procentaj. Decizia a generat discutii intre membrii echipei, cei mai vehementi fiind Andreea Arsine si Costin Gheorghe, care au considerat nedreapta decizia lui Ion Surdu, cei doi sustinand ca trebuie luata in considerare intreaga evolutie, de la inceputul competitiei si pana in prezent.

Astfel, la "duelul" improvizat la vila au intrat Andreea Zaragiu, Catalina Seicaru si Andreea Arsine, cea din urma obtinand cele mai putine puncte. A fost trimisa la duel, confruntare pe care a castigat-o cu scorul de 1 la 0, dupa o cursa ce parea pierduta.

Arsine: A fost un sentiment pe care nu prea il ai de multe ori in viata

“A fost un sentiment pe care nu prea il ai de multe ori in viata. Cumva mi-am cerut situatia asta, indirect mi-am cerut-o. Am o relatie speciala cu Doamne-Doamne si ma gandeam cum ar fi daca as ajunge in postura asta, cum as reactiona, daca m-ar ajuta sau nu, daca as iesi din competitie si as ajunge acasa. Si cred ca m-a ascultat foarte bine si mi-a dat pana in ultimul moment lectia sa nu mai cer < >, ci sa fiu sigura de ceea ce imi doresc pana la capat. Si o felicit pe Mirela pentru ca am avut un adversar redutabil pe acest traseu, ma bucur ca am castigat, mi-a placut traseul, mi-a placut finalul”, a declarat Andreea Arsine.

Mirela Spridon si-a luat ramas bun de la colegii ei de echipa si s-a intors in tara, fiind asteptata pe aeroport de familia mandra de evolutia ei in acest show fenomen.

Spridon: Cred ca as fi putut sa fac mult mai multe la Exatlon

Faimoasa a declarat ca a fost o experienta extraordinara pe care nu ar ezita sa o repete.

“Este cel mai frumos lucru atunci cand reusesti sa aduci puncte echipei si sa ii faci mandri de tine. Nu stiam exact cum se simte competitia pana sa vin aici, nu am putut sa arat tot ce aveam de aratat in perioada in care am stat. Mie mi se pare ca am stat foarte putin aici, cred ca as fi putut sa fac mult mai multe la Exatlon, dar se pare ca pana aici a fost sansa mea,” au fost ultimele cuvinte pe taram dominican ale frumoasei atlete din Petrosani.