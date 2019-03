Mircea Badea sustine ca isi doreste sa se organizeze un referendum pe tema justitiei.



"Acest personaj bizar, nu-l jignesc spunandu-i bizar, Werner il cheama, acest personaj bizar din punctul meu de vedere, se consulta cu #Rezist, intr-o comicarie de consultare, adica el i-a invitat pe aia ai lui sa se consulte cu ei. Si vrea sa faca referendum pe teme de justitie. Eu sunt fan, in sensul ca vreau sa faca. Mie imi e ca nu-l face. Stiti ca zice ca il face, il face si dupa zice ca stati ca il facem alta data. Mi-e ca nu-l face.

Sa ma explic:

Cand eram la Tele7 abc muream de foame, la propriu, nu aveam ce sa mananc. Faceam matinal cu Teo Trandafir. Vorbim de anii 1994. Din cand in cand, in momentul de publicitate prezentam niste torturi de la nu stiu ce cofetarie din vremea aceea. Si veneau aia cu cate 10 torturi si noi le puneam pe masa si ziceam: iata, la cofetaria cutare gasiti torturi de ciocolata, tort de beze, etc, si noi le tot prezentam.

Si dupa aceea, torturile alea... operatorii erau morti de foame, la propriu, iti dai seama, paralizam cu alea la nas, si dupa ce le prezentam le luau pe toate si le duceau. Prima data am zis: ia uite ba, astia de la cofetarie nu ne-ar lasa si noua un fursec. Nu, se duceau toate torturile la departamentul publicitate, toate, unu nu lasau.

Intr-o zi, vin torturile, le prezentam, si eu zic: aceste torturi arata intr-adevar minunat, cat sunt ele de gustoase, insa, ne vor spune cei de la departamentul de publicitate, pe post. Ma cheama directorul de publicitate, dupa aceea am aflat ca el, saracul, nu stia ca aia nu ne lasa si noua nimic. Dupa aia, crede-ma, i-a belit pe aia.

Mi-a zis sa ies din incinta

Ma cheama pe mine initial si zice: Chemati-l pe Badea.

Ma duc, bag capul, zic... Buna ziua, m-ati chemat?

El zice: Ai venit?

Da.

Iesi afara.

M-a chemat doar ca sa ma dea afara din incinta. Dar daca eu nu ma aflam in incinta putea el sa ma dea afara? Evident ca nu. Mi s-a parut super idee ce a avut el.

A zis: ba, eu simt ideea sa-l dau pe asta afara din camera, dar nu se afla aici. Chemati-l ca sa-l pot da afara.

Altfel, daca nu ma chema, cum putea sa ma dea afara din camera. Si atunci am venit in camera.

Si a zis: Ai venit?

Da.

Iesi afara.

Si s-a simtit omul bine.

Exact asa vreau sa fac eu cu referendumul lui Werner. Si atunci daca Werner nu face referendum, eu nu am cum sa ma rastesc la el. Cand o sa vina referendumul lui Werner, ba, ma chitesc pe el. Dar daca nu face, nu am cum, ca nu face. Si atunci de aia imi doresc eu sa faca referendum. Este marea mea dorinta: sa faca el referendum pentru justitie. Eu vreau sa faca acest referendum ca sa am ocazia sa ma raportez corect si lichid la referendumul lui. Lichid in sensul ca beau in cinstea lui. Sunt cel mai mare fan al acestui referendum", a spus Badea in cadrul emisiunii "In gura presei", citat de dcnews.ro.