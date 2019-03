Deputatul Nicusor Dan cere oficial Politiei Locale sa explice in baza carui document sau ordin are primarul general, Gabriela Firea, are "tratament preferential" in trafic. Solicitarea vine dupa ce Pro TV a difuzat un reportaj in care se arata cum Firea ajunge din Voluntari la biroul de la Primaria Capitalei, cu ajutorul politistilor locali care ii faciliteaza trecerea prin trafic.



"Deputatul Nicusor Dan solicita oficial Politiei locale din Bucuresti si Politiei locale din Voluntari sa precizeze public in baza carui document sau ordin agentii de politie ai celor doua institutii asigura fluidizarea trecerii autoturismuluiin care se afla Primarul General Gabriela Firea prin intersectiile din Bucuresti si Voluntari, in drumul sau de acasa catre biroul din Primaria Capitalei", se arata intr-un comunicat al deputatului.

Cererea sa vine dupa ce Pro TV a difuzat, in cadrul emisiunii "Romania, te iubesc!", un reportaj in care se arata cum Gabriela Firea reuseste sa ajunga in doar 20 de minute la birou, cu ajutorul politistilor locali din Voluntari si Bucuresti care-i elibereaza intersectiile si drumurile aglomerate. Filmarea difuzata la Pro TV a fost facuta intr-o dimineata de luni, zi in care in mod constant traficul este un cosmar pentru bucuresteni.

"Cred ca cetatenii au dreptul sa cunoasca daca acest tratament preferential de care care beneficiaza Gabriela Firea in trafic este legal sau este rezultatul unui abuz. Sute de mii de masini sunt blocate zilnic in traficul infernal din Bucuresti, iar cetatenii care isi platesc regulat taxele si impozitele locale nu au beneficiat de nicio imbunatatire a circulatiei in oras, in cei aproape trei ani de mandat ai Gabrielei Firea. Modul in care masina in care se afla Gabriela Firea beneficiaza de fluidizarea traficului, cu sprijinul agentilor Politiei locale, reprezinta o sfidare la adresa bucurestenilor care isi doresc sa nu mai petreaca ore intregi in drum spre birou sau spre casa. Sa nu uitam ca de cand Gabriela Firea este Primar General, Bucurestiul a urcat in clasamentul oraselor cu cel mai aglomerat trafic, afandu-se in top 5 la nivel mondial", a declarat deputatul de Bucuresti Nicusor Dan, citat in comunicat.

"Luni dimineata. Una dintre cele mai aglomerate perioade in trafic. Am incercat sa vedem cum merge doamna primar Firea de la resedinta sa din Voluntari pana la locul de munca, la primarie. Politistii comunitari din Voluntari si-au aranjat uniformele si si-au ocupat locurile in intersectie. Masina neagra se strecoara cu usurinta prin intersectiile oprite de politisti. Managementul traficului functioneaza si la intrarea in Bucuresti, unde masina primaritei este preluata de alte echipaje, care fluidizeaza traficul. Imediat dupa ce masina doamnei primar trece, politistii abandoneza intersectiile, semn ca misiunea s-a incheiat. De la Voluntari pana in Bdul. Regina Elisabeta, sediul Primariei, masina a facut 20 de minute. Pentru luni dimineata, este un timp record! Managementul traficului functioneaza!", conform stirileprotv.ro