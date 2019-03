"In cea mai mare parte a Moldovei vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 55...75 km/h.

In Carpatii Meridionali si de Curbura, local, la altitudini de peste 1700 m, vantul va sufla tare, cu viteze de 80...100 km/h, iar zapada va fi spulberata.

Temporar vantul va avea intensificari si in celelalte regiuni, dar pe arii mai restranse si la cote mai reduse, cu viteze de pana la 45...55 km/h. In jumatatea de nord a Moldovei trecator vor fi precipitatii slabe, mai ales sub forma de ninsoare si conditii de polei", se arata in atentionare.

Judetele vizate sunt Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Valcea, Vrancea si Vaslui.