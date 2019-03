Ion Martis, patronul SC Diplomatic TVR Press, este cercetat penal pentru fuga de la locul accidentului dupa ce, marti seara, a lovit cu masina o adolescenta.



Conform informatiilor oferite de politie, incidentul s-a petrecut in jurul orei 19.00, pe raza orasului Odobesti, oamenii legii fiind informati despre accident in urma unui apel la 112, informeaza Adevarul.ro.

Dupa accident, barbatul a fugit, iar fata, in varsta de 15 ani a fost dusa cu ambulanta la spital. Tanara nu a fost ranita grav. Ea a suferit un traumatism acut inchis, adica un hematom al scalpului si un traumatism forte la genunchiul stang.

"Din primele verificari efectuate rezulta ca un barbat, in varsta de 79 de ani, din jud. Vrancea, in timp ce conducea un autovehicul pe raza orasului Odobesti, ar fi acrosat o fata, in varsta de 15 ani. In prezent se efectueaza cercetari in vederea stabilirii imprejurarilor comiterii faptei si luarii masurilor legale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest iar rezultatul a fost 0 A fost depistat de politisti pe raza orasului Odobesti", se arata intr-un comunicat al IPJ Vrancea.