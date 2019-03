Europarlamentarul Maria Grapini a reactionat dupa ce a aparut pe lista PSD pentru Parlamentul European.



"Eu am muncit pentru a reprezenta Romania. Nu am falsat, nu am cantat fals. Tot mandatul am lucrat constiincios pentru ca am inteles acum cum functioneaza Uniunea Europeana si trebuie sa avem oameni care inteleg menirea lor aici.

Pe de o parte, sa munceasca pe amendamente, sa influenteze legislatia astfel incat tarile din Est sa nu fie discriminate. Eu sper sa nu dezamagesc, e gandul meu atunci cand ocup un post cu responsabilitate", a spus Maria Grapini pentru Q Magazine.