Fostul premier Mihai Tudose a fost dus de urgenta la spital, marti dupa-amiaza, dupa ce i s-a facut rau la un eveniment organizat de Pro Romania



Medicii i-au montat doua stenturi. Inima i s-a oprit de 3 ori in timpul interventiei, potrivit informatiilor Digi24.

"Fostul premier Mihai Tudose a facut un infarct miocardic extins. A fost dus cu ambulanta la Institutul Fundeni. A fost preluat de medicii Institutului de Cardiologie "C.C. Iliescu". A fost dus in sala de operatii. I-au fost montate, printr-o procedura interventionala, doua stenturi. Bineinteles ca viata oricarui pacient care sufera un infarct miocardic este pusa in pericol, dar in acest moment Mihai Tudose este stabil, este in salon, ramane sub supraveghere in spital", a afirmat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

Mihai Tudose se afla intr-un restaurant din Bucuresti. El avea o intalnire cu colegii din Pro Romania, in conditiile in care partidul urma sa-si prezinte lista pentru alegerile europarlamentare 2019.

Inaintea evenimentului de lansare, lui Mihai Tudose i s-a facut rau, iar colegii sai au sunat la 112. Fostul premier a fost dus la un Institutul CC Iliescu din Bucuresti.

Victor Ponta l-a insotit pe Tudose la spital

Mihai Tudose a anuntat pe Facebook ca este bine, ca a suferit „un mic incident, probabil pe fondul oboselii acumulate”, dar ca „totul a trecut cu bine”. El multumeste totodata echipei medicale care s-a ocupat de el.

"Sunt bine! Probabil pe fondul oboselii acumulate, am suferit un mic incident, dar datorita profesionalismului si promptitudinii cadrelor din sistemul public medical din Romania, totul a trecut cu bine! Multumesc intregii echipe medicale si tuturor celor care s-au gandit la mine in aceste momente! Ne vedem in 2 zile inapoi la treaba! Avem o multime de lucruri bune de facut!", este mesajul pe care fostul premier l-a postat marti seara, in jurul orei 19.00, pe pagina sa de Facebook.

Ponta a amanat prezentarea candidatilor la europarlamentare pana miercuri, la ora 10:00

"In mod normal, voiam sa va prezentam lista candidatilor. Din pacate, am avut un eveniment cu totul si cu totul neasteptat si putem sa amanam aceasta lista a candidatilor pentru maine, la ora 10:00. Eram la masa mai multi colegi cu Mihai Tudose, s-a simtit rau, au venit SMURD-ul si Ambulanta.

Vreau sa spun doua lucruri, nefiind medic: in primul rand, imi doresc foarte tare ca familia lui sa treaca peste acest moment si avem toata increderea ca Mihai va reveni in echipa Pro Romania, pentru ca avem nevoie de el. Voiam sa-l anunt, il voi anunta maine, la ora 10:00, ca Mihai este candidatul numarul trei pe lista, dar cea mai importanta este sanatatea", a precizat Ponta, potrivit Ziare.com.