Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu critica invatamantul romanesc pentru faptul ca pune accent pe memorare, la fel ca inainte de 1989, precum si pentru faptul ca nu incurajeaza autonomia intelectuala.





Precizarile au fost facute duminica, la Targul international de universitati - RIUF, in cadrul unei conferinte despre studiile in Franta ca experienta interculturala.

"In Romania, eu nu eram premiant, pentru ca aveam oroare de invatamantul romanesc de dinainte de 1989. Cei care va spun ca era grozav mint sau nu stiu ce spun. Era o inchisoare scoala romaneasca. Aveam oroare de ea, iar in Franta am simtit ca infloresc. Era o scoala catolica, foarte stricta, foarte disciplinata. Insa am simtit, efectiv, ca infloresc, iar calitatile mele erau puse in valoare si erau apreciate, ceea ce in Romania nu se intampla. Faptul ca citeam filosofie, citeam istorie, ca eram bun latinist era dintr-o data un lucru pus in valoare", a precizat fostul ministru al Culturii intr-o discutie cu tineri interesati de studii universitare in strainatate.

Paleologu a opinat ca nici dupa 1989 scoala romaneasca nu s-a schimbat din acest punct de vedere, deoarece nu este incurajata autonomia intelectuala, ci memorarea.

"Eu cred ca nu s-a schimbat (scoala romaneasca, n.r.), pentru ca am vazut la nepoatele mele ca invatau pe de rost aceleasi comentarii pe care le-am invatat si eu pe de rost inainte de 1989. Mai e o problema: cred ca scoala romaneasca nu incurajeaza autonomia intelectuala. Nu te invata sa gandesti cu mintea proprie. Sa nu confundam autonomia cu subiectivismul, cu 'Domnule, asta e parerea mea!'. Nu! Argumenteaz-o! Nu vedeti cat de greu le vine oamenilor sa dialogheze in societatea romaneasca? De unde vine asta? Din faptul ca nu am invatat in scoala sa argumentam. Dupa parerea mea, toate discutiile despre educatie sunt absolut sterile. Si proiectul presedintelui... Numai lucruri fara fond. Pentru ca nimeni nu pune problema rostului invatamantului. La ce serveste educatia? Raspunsul este: sa creeze persoane autonome. Autonome intelectual, moral, profesional. Autonomia este scopul educatiei. Si eu as mai adauga spiritul civic. La fel, absent cu desavarsire din societatea romaneasca", a mentionat el.

Paleologu: In Romania, nu invatam sa scriem ca lumea

Theodor Paleologu le-a mai povestit celor prezenti ca in momentul in care a ajuns in Franta, la varsta de 16 ani, a dat un test pentru echivalarea studiilor. A trecut testul respectiv, insa unul dintre corectori i-a scris pe lucrare ca are o cultura si idei remarcabile, insa ii lipseste metoda in redactare.

"Si e foarte important lucrul acesta, pentru ca noi, in Romania, nu invatam sa scriem ca lumea. Eu, mai tarziu, am predat intr-o universitate cu studenti din foarte multe tari si puteam sa recunosc pe neve un eseu scris de un roman. O peltea! Acesta e primul lucru pe care il inveti in Franta, sa scrii ca lumea, structurat, argumentat si sa iti exprimi propriile idei intr-un mod convingator. Este foarte important", a explicat el.

Paleologu a subliniat ca unul dintre plusurile invatamantului francez il reprezinta "calitatea foarte buna" a profesorilor.

"Am avut profesori extraordinari si in liceu, si in classe prépa, si la Sorbona, si la École normale supérieure. Oameni foarte seriosi, foarte precisi in gandire si cu o atentie la detaliu extraordinara. Calitatea lecturii unui memoriu universitar, la asta ma gandesc. Profesori care chiar au citat ce am scris. Si au inteles, si au notat, si mi-au facut sugestii. Le sunt foarte recunoscator acestor oameni. (...) In Romania, putini sunt profesorii care chiar citesc ce scrieti si chiar isi pun mintea sa va ajute sa cresteti intelectual. Studii in Franta inseamna sa deprinzi o anumita rigoare intelectuala", a spus el.

Peste 100 de universitati din tara si din strainatate isi prezinta programele de studiu (licenta, masterat, doctorat) si facilitatile de care pot beneficia cei interesati (burse, surse de finantare, oportunitati de angajare, consiliere educationala si vocationala) in cadrul Romanian International University Fair (RIUF), eveniment organizat sambata si duminica la Sala Palatului din Bucuresti.

Potrivit unui comunicat de presa al organizatorilor, peste 15 universitati si institutii educationale din Franta vor fi prezente la aceasta editie a RIUF.