Un barbat in varsta de 60 de ani din Piatra Neamt si-a ucis copilul si pe fosta soacra, pentru a se razbuna pe fosta sotie, care lucreaza in strainatate. Apoi, pentru a-si ascunde crimele, a incendiat locuinta in care acestuia traiau.





Barbatul si-a omorat copilul si pe fosta soacra, apoi a incendiat casa si si-a marturisit fapta unei rude, care a anuntat politia. Pompierii chemati sa stinga flacarile au descoperit, in locuinta, trupul unui adolescent in varsta de 16 ani si al unei batrane de 86 de ani. Din primele informatii, se pare ca barbatul construise o casa pe terenul soacrei sale, pe numele ei, iar in ultima perioada relatiile dintre ei s-au degradat. Femeia l-a dat afara din casa pe barbat, iar acesta, fiind in stare de ebrietate, a intrat in locuinta si a injunghiat-o pe ea si pe fiul sau, in varsta de 16 ani. Barbatul se afla acum in arestul politiei si urmeaza sa fie judecat pentru faptele lui. El si-a recunoscut crimele, informeaza site-ul zch.ro.

