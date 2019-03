Eurodeputatii au votat marti, cu o larga majoritate, abolirea schimbarilor sezoniere ale orei in Uniunea Europeana in 2021.



Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au abtinut, informeaza Agerpres.

In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de Comisia pentru transport si turism a Parlamentului European, statele membre UE vor renunta la practica de a-si schimba ora de doua ori pe an si vor decide daca prefera sa ramana la ora standard sau de iarna sau sa mentina permanent ora de vara.

Conform proiectului de rezolutie, tarile europene care decid sa mentina permanent ora de vara vor efectua ultima schimbare in acest sens in ultima duminica din martie a anului 2021. Pe de alta parte, tarile care prefera sa ramana la ora standard sau de iarna isi vor putea schimba ora pentru ultima data in ultima duminica din octombrie 2021.

Statele membre trebuie sa informeze Comisia Europeana asupra alegerii lor inainte de aplicarea masurii pana in aprilie 2020, iar apoi sa se coordoneze cu executivul comunitar pentru ca deciziile individuale luate sa nu afecteze functionarea pietei unice.

Aceasta coordonare inseamna practic ca toate partile sa-si depaseasca problemele in domenii precum orarul zborurilor si al altor mijloace de transport. Daca Comisia Europeana sesizeaza probleme cu implementarea, poate dispune o intarziere de 12 luni.

Comisia Europeana a propus in 2018 abolirea schimbarii sezoniere a orei dupa un sondaj la nivelul UE, in urma caruia masura s-a bucurat de un sprijin coplesitor. Practic, din 4,6 milioane de raspunsuri, 84% au fost in favoarea renuntarii la schimbarile orare.

Initial, Comisia a dorit sa impuna la renuntarea la aceasta practica din 2019, dar rapiditatea demersului a intampinat rezistenta din partea unora dintre statele membre.

Masura va fi acum negociata cu statele membre si cu Comisia Europeana.