O profesoara universitara din Seul si-a obligat studentii sa redacteze o lucrare cu care fiica acesteia sa poata fi admisa la o prestigioasa scoala de odontologie (ramura a stomatologiei), in cel mai recent scandal din sistemul de educatie sud-coreean, renumit pentru competitivitatea sa excesiva, potrivit AFP.





Conform unui raport publicat marti de Ministerul Educatiei, profesoara, care preda la Universitatea Sungkyunkwan, si-a constrans studentii sa desfasoare un experiment cu durata de trei luni, cerandu-le inclusiv falsificarea rezultatelor.

Fiica profesoarei a publicat studiul intr-o revista universitara si l-a semnat cu numele sau. Cercetarea a fost ulterior inclusa in dosarul acesteia de candidatura la scoala de odontologie de la Universitatea nationala din Seul, cea mai mare institutie de acest gen din Coreea de Sud, iar candidatura sa a fost acceptata anul trecut, scrie Agerpres.

Coreea de Sud este cunoscuta pentru sistemul sau de educatie ultra-competitiv. Reusitele scolare stau deseori la baza succesului din viata adulta. Acestea le ofera tinerilor sansa unor slujbe mai bune, un statut social de invidiat sau chiar perspective matrimoniale.

Parintii depun eforturi pentru a asigura admiterea copiilor in cele mai bune scoli, iar presa relateaza deseori despre incercari de fraudare a examenelor. Anul trecut, un profesor banuit ca ar fi sustras subiectele de la examen pentru fiicele sale a fost arestat.

Lideri politici precum ministrul in functie al Educatiei, Yoo Eun-ha, au prezentat scuze, in anii trecuti, pentru incalcari ale normelor etice in ceea ce priveste educatia propriilor copii. Yoo Eun-ha a recunoscut ca si-a falsificat adresa pentru a-si putea inscrie fiica la o scoala primara de elita din centrul orasului Seul.

In ceea ce priveste cel mai recent caz, Ministerul Educatiei a adaugat ca a solicitat parchetului sa analizeze eventualele fapte de incalcare a legii.

"Ministerul Educatiei intentioneaza sa solicite universitatii demiterea profesoarei", a declarat un oficial pentru AFP.

Potrivit ministerului, profesoara in cauza i-a solicitat unei studente sa realizeze, in numele fiicei sale, 54 de ore de munca voluntara intr-o scoala pentru persoane cu deficiente de vedere, unde a tradus o lucrare in alfabetul Braille. Studenta a primit 500.000 de woni (390 de euro) pentru aceasta activitate.

In Coreea de Sud, voluntariatul este apreciat de universitati in dosarele de candidatura.

Fiica profesoarei a primit, de asemenea, diverse distinctii universitare pentru lucrarile realizate de studentii mamei sale.

Presa sud-coreeana a relatat frecvent conditiile dificile la care sunt supusi numerosi studenti, constransi sa munceasca ore indelungate in laborator pentru a realiza sarcini in beneficiul personal al profesorilor.