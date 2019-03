Martie este luna internationala dedicata constientizarii si prevenirii cancerului de colon.



Potrivit celor mai noi statistici furnizate de Global Cancer Observatory, cancerul colorectal este unul dintre cele mai frecvent intalnite la ora actuala in practica medicala: anul trecut, peste 1,8 milioane de persoane din intreaga lume au fost diagnosticate cu acest tip de cancer, din numarul total de peste 18 milioane de cazuri. Este al treilea ca frecventa in randul barbatilor si al doilea ca frecventa la femei. In Romania, 26 de persoane la suta de mii fac cancer colorectal, acest tip de afectiune maligna fiind pe locul 4 ca frecventa intr-un clasament al principalelor tipuri de cancer.

“Din pacate, in Romania, pacientii ajung de multe ori la medic in stadii avansate, chiar stadiul 4, cand exista deja metastaze hepatice sau carcinomatoza peritoneala (diseminarea tumorii in cavitatea abdominala) sau metastaze pulmonare. Si atunci se face mai intai un tratament oncologic, in speranta ca bolnavul va intra intr-o perioada de remisiune, poate chiar vindecare, chirurgia in stadiul 4 facandu-se doar in momente super necesare, de ocluzie, de peritonita in care trebuie sa intri sa salvezi viata sau sa faci o derivatie digestiva astfel incat sa-i prelungesti bolnavului viata”, descrie cea mai grava situatie medicul primar chirurg Stefan Tuca, specialist care opereaza frecvent cancere de colon.

Factorii de risc ai cancerului de colon

Conform unui comunicat remis 9am, printre factorii de risc ai cancerului de colon, se numara obezitatea, sedentarismul, mostenirea genetica, fumatul, excesul de alcool, dietele bogate in alimente hipercalorice si grasimi, fara fibre.

“Exista si boli care predispun la patologie maligna precum rectocolita ulcerohemoragica, polipoza rectocolonica familiala, boala Crohn. Pacientii cu aceste afectiuni ar trebui sa se investigheze frecvent si cei mai multi o fac. In cazul polipilor colonici si rectali, un gastroenterolog bun ii biopsiaza si ii urmareste din 6 in 6 luni ca sa vada daca nu devin displazici, adica daca nu isi dezorganizeaza arhitectura intrinseca si devin tumori maligne. Dar exista si gastroenterologi care decid ca trebuie scosi in timpul procedurii endoscopice: polipii se pot rezeca in timpul colonoscopiei. Daca nu se pot scoate pe cale gastroenterologica si aici vorbim de polipi care au baza de implantare larga, atunci este indicata interventia chirurgicala, mai ales la polipii cu displazie severa. Cei de gradul 3 se considera displazie preneoplazica, care pot transforma in adenocarcinom. In astfel de situatii, chirurgii intervin si realizeaza excizia completa astfel ca pacientul sa nu faca boala maligna”, afirma chirurgul.

De altfel, cancerul colorectal se poate trata cu succes prin chirurgie daca este depistat in stadiu incipient. Conditia este ca orice persoana cu varsta peste 45 de ani sa mearga regulat la medic si sa faca anumite investigatii, precum cele de fecale sau colonoscopia, la recomandarea specialistul gastroenterolog. Daca acesta depisteaza anumite formatiuni tumorale, chirurgia este solutia.

“La pacientii care sunt depistati cu tumori rectale sau colonice cu dimensiuni mai mici se poate face o chirurgie de rezectie, prin care se indeparteaza tumora, minimum 12 ganglioni pentru anatomopatologie si se restabileste continuitate prin anastomoza digestiva intre cele doua structuri ramase. Exista si acesti pacienti la care poti sa faci cu mare succes interventii chirurgicale minim invazive laparoscopice dupa care se recupereaza mult mai rapid, ei revenind mult mai devreme in activitatea profesionala si in familie. In functie de stadializarea postchirurgicala, pacientul este indrumat catre un tratament oncologic condus de catre specialistul oncolog, la fel, cu mari sanse de vindecare. Operatiile de cancer de colon, rect, in stadiile 1, 2 si chiar 3 sunt succese terapeutice”, descrie performantele tratamentului chirurgical al cancerului colorectal medicul Stefan Tuca.

Din echipa care diagnosticheaza si trateaza cancerul colorectal fac parte gastroenterologul, chirurgul, oncologul si radioterapetul. Si in Romania, se aplica protocoale ca in orice tara avansata, laparoscopia, medicamentele performante si renuntarea la pregatirea colonului inainte de interventie numarandu-se printre metodele de ultima generatie.

“Acum, chirurgia colorectala se face din ce in ce mai putin fara pregatire colonica, adica nu se mai evacueaza colonul de materii fecale. S-a demonstrat ca e mai bine pe termen lung. Pregatirea colonica se face doar inainte de colonoscopie. Colonul este obisnuit cu bacteriile, iar noi intervenim conform protocoalelor. Sigur ca exista un timp septic, dar iti iei masuri de precautie ca totul sa fie bine. Pregatirea colonica e traumatizanta pentru colon si genereaza un grad de edem la nivelul peretelui colic. Or, tu vrei sa indepartezi o portiune de colon si sa faci o cusatura intre doua parti de colon care sunt edematiate. Si atunci, s-a constatat ca acest edem are de-a face cu fistula digestiva postoperatorie. Si atunci, la cazurile selectionate si la care se poate, mai bine nu faci aceasta pregatire colonica ca sa fie mai sigur din punct de vedere al aanstomozei si sangerarii digestive. In plus, postoperator, tranzitul intestinal se reia mai usor”, afirma chirurgul.

In anumite situatii, din protocolul de terapie al cancerului colorectal face parte si radioterapia.

“Radioterapia se face in cancerele de rect, care se poate imparti in superior, mijlociu si inferior. Pentru tumorile de rect superior, primul timp terapeutic indicat e cel chirurgical. Pentru tumorile de rect mijlociu si inferior, se face initial radioterapie, iar la 6 saptamani dupa radioterapie, se face interventia chirurgicala, prin care se scoate ce e de indepartat, se analizeaza histopatologic si in functie de rezultat, exista posibilitatea sa se asocieze chimioterapie postoperatorie”, descrie indicatiile radioterapiei medicul Stefan Tuca.

Un pacient operat pentru cancer de colon trebuie sa mearga la medic din 6 in 6 luni pentru monitorizarea starii de sanatate. Aceasta poate include colonoscopii, tomografii si alte investigatii. La ora actuala, multe dintre cancerele colorectale pot fi evitate printr-un stil de viata sanatos, fara fumat, alcool si cu diete bogate in legume si fructe.