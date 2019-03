Un barbat arestat preventiv pentru omor a decedat in Centrul de Retinere nr. 1.



Un barbat arestat preventiv sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor a murit, marti dimineata, in camera Centrului de Retinere si Arestare nr. 1, a anuntat Politia Capitalei.

"In jurul orei 5,00, politistii aflati in serviciu la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 au fost informati de catre o persoana privata de libertate ca barbatul care se afla in aceeasi camera cu el nu mai respira. Personalul medical a intervenit si a fost solicitat si un echipaj de ambulanta, care a declarat decesul barbatului. El se afla in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din data de 20 martie 2019, in baza unui mandat de arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor", se arata intr-un comunicat al DGPMB, potrivit stirileprotv.ro.

Pentru stabilirea cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul, cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri.