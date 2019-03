Pentru cei care locuiesc la casa, avantajul unei curti si poate a unei gradini este cu atat mai mare odata cu venirea lunilor de soare si temperaturi placute. Primavara aceasta poate fi momentul perfect sa iti pui curtea casei la punct si s-o transformi in locul preferat de relaxare atunci cand nu poti sa evadezi din oras in weekend.



Cum sa-ti reamenajezi curtea in aceasta primavara ca sa te bucuri de ea tot anul:

1. O cale de acces mai usoara in curte

Daca vrei sa iti renovezi curtea casei, primul lucru cu care ar trebui sa incepi este poarta de acces. Mai ales daca ai masina, iti va fi mult mai comod sa te misti dupa ce iti vei monta un sistem de automatizare pentru porti batante , accesibil si usor de montat. In plus, te va scapa de momentele in care trebuie sa lasi masina in strada ca sa poti deschide poarta, riscand sa blochezi drumul altor automobile.

2. Gard viu in jurul curtii

Curtea ta trebuie sa fie un loc de liniste, confort si intimitate, iar un gard viu poate asigura exact acest lucru. Chiar daca ai un gard clasic la exterior, in interiorul curtii poti planta un gard viu spectaculos care va aduce natura mai aproape de tine si de familia ta si te va ajuta sa te deconectezi mult mai usor de mediul inconjurator.

3. Un foisor cu gratar

Serile in care iei cina cu familia si prietenii in aer liber pot deveni principala ta distractie dupa o zi lunga de munca sau intr-un weekend cu temperaturi extrem de placute. Un foisor montat in curte alaturi de un gratar este exact ceea ce ti-ar trebui intr-un astfel de context.

4. O zona de joaca pentru copii

Fie ca este vorba despre o piscina gonflabila, un teren de fotbal pentru copii, un fileu de volei sau pur si simplu o bucata de gazon montata pentru activitatile celor mici, o zona de joaca dedicata lor este cea mai inspirata decizie pe care o poti lua ca ei sa isi consume energia in siguranta.

5. O zona de relaxare pentru tine

Un hamac, un fotoliu de gradina, o canapea sau poate un leagan. Orice ai prefera, poti gasi spatiul necesar in curte sa te bucuri de o zona de relaxare pe placul tau. O poti folosi ca sa mai citesti din cartile pe care le-ai tot amanat sau pur si simplu ca sa prinzi acea jumatate de ora de somn in aer liber dupa care tanjesti deseori.

6. Ilumineaza drumul de acces spre casa

Jocurile de lumini si poate o fantana mica in curtea casei tale pot da si mai multa culoare acestei gradini de primavara. In plus, seara va fi mult mai simplu sa te descurci daca ai montata o instalatie de lumini de gradina.