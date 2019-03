Circulatia trenurilor pe magistrala 2, Berceni-Pipera, se desfasoara luni dimineata cu dificultate, au fost calatorii fiind anuntati prin intermediul difuzoarelor din statii ca este vorba de probleme tehnice.



Potrivit primelor informatii, un tren a ramas blocat pe sine si urma sa fie retras in remiza Pipera, scrie Antena3.ro.

Pentru scurt timp, circulatia trenurilor a fost reluata, insa a fost blocata din nou. Din acest motiv, la statia Piata Victoriei s-a adunat o multime mare de calatori.

Din cauza aglomeratiei infernale, o persoana a lesinat pe peron, la Piata Victoriei.

"Metrorex informeaza publicul ca astazi, 26 martie a.c., la ora 08:15, pe Magistrala 2, s-a produs o defectiune la trenul de metrou ce mergea spre Pipera. Calatorii aflati in tren au fost debarcati in statia Piata Victoriei 1, in conditii de siguranta si au fost preluati de celelalte trenuri pentru continuarea calatoriei. In acest moment, circulatia trenurilor de metrou se desfasoara cu dificultate. In cel mai scurt timp se va circula conform graficului.

Calatorii au fost permanent informati prin sistemul de sonorizare din trenuri dar si din statii.

Prezentam scuze calatorilor pentru disconfortul creat", transmit reprezentantii Metrorex.