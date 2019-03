Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni, in contexul criticilor lansate de Victor Ponta referitoare la faptul ca nu s-a prezentat la proces si a acuzat probleme de sanatate, ca atunci cand Ponta a fost operat, a stat la capataiul lui o noapte intreaga.



Liviu Dragnea a fost intrebat intr-o conferinta de presa la Parlament despre faptul ca s-a internat cand urma sa fie audiat de judecatori in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

"Trebuia sa trimita mascati sa ma ia de acolo. Am citit si chestia asta de la unu', la capataiul caruia am stat in Istanbul cand a fost operat. M-am dus si am stat la capataiul lui o noapte intreaga. De Victor Ponta vorbesc, da", a afirmat Dragnea.

Intrebat daca se va prezenta la urmatorul termen din procesul sau, cel din 15 aprilie, el a spus ca o sa mearga "dupa 14 (aprilie -n.r.), seara".

"Sa fiu primul la rand", a adaugat Dragnea.

Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, a declarat joi, la Targu Jiu, referitor la procesul lui Liviu Dragnea, ca acesta nu poate fugi tot timpul si sa schimbe legile pentru a scapa de condamnare, scrie Agerpres.