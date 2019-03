Subiectul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim trebuie discutat in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), a declarat, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor.



"Eu am vazut aceasta analiza. Mie nu mi s-a parut atunci cand am primit-o ca este o analiza care sa indice o varianta anume. (...) Subiectul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este un subiect care trebuie finalizat ca si discutie si ca decizie la nivelul decidentilor din statul roman. Eu mi-am exprimat cred ca primul sustinerea pentru mutarea Ambasadei la Ierusalim, decizia administrativa sau oficiala nu este nici la mine, nici la presedintele Senatului, nici la Parlament. In schimb, cred ca intr-un timp rezonabil, poate mai scurt, in CSAT trebuie abordat acest subiect, analizat si prezentata o decizie. Doamna prim-ministru a exprimat la intalnirea de la Washington punctul de vedere pe care l-am avut inainte, pe care ni l-am asumat si pe care il sustine si Guvernul", a declarat Dragnea la finalul CExN al PSD.

El a precizat ca, din punctul sau de vedere, Israelul are dreptul sa hotarasca unde sa fie capitala, ca orice stat suveran, si a criticat din nou faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a desemnat un ambasador in aceasta tara, scrie Agerpres.

"Doar schimburi de replici nu ajuta. In acelasi timp, o foarte mare problema pe care noi o avem cu Statul Israel este generata de refuzul de doi ani de zile al presedintelui Iohannis de a numi un ambasador roman in Israel, cu toate ca a primit mai mult propuneri din partea Guvernului. Nu cred ca s-a mai intamplat in istoria noastra ca intr-o tara cu care avem relatii deosebite doi ani de zile sa nu numim ambasador. Pentru mine este de neinteles. (...) Din cate tin minte, s-a stabilit sa se faca un grup de lucru cu reprezentanti din toate institutiile relevante, inclusiv Guvern si Administratia Prezidentiala, care din cate imi aduc aminte, a refuzat. (...) Si cu analiza primita si cu analiza neprimita, presedintele Romaniei trebuie sa genereze aceasta discutie in CSAT. Daca vrea intr-un cadru mai larg, cu atat mai bine. Dar nu da raspuns la acest subiect, care este important, asa cum nu da raspuns la multe alte subiecte", a sustinut liderul PSD.

Dragnea apreciaza ca, prin mutarea Ambasadei la Ierusalim, "Romania castiga o relatie speciala cu Israelul".

"Sunt momente in istoria oricarei tari cand are nevoie de sprijin. Noi avem relatii foarte bune cu China pentru ca acum multi, multi, multi ani, Romania a fost printre primele tari care a recunoscut China. Putem folosi acest moment, acest prilej, aceasta nevoie de sprijin al Israelului pentru a avea o relatie si mai buna cu Israelul. Cu orice stat poti avea relatii si mai bune decat ai in prezent, este un potential foarte mare de dezvoltare intre Romania si Israel, sunt 500.000 de romani cetateni israelieni care traiesc acolo. Sunt foarte multe investitii care se pot aduce in Romania. De asemenea, este o dorinta si din partea Statelor Unite. Deci, Romania nu are de pierdut, ar avea de castigat. Este punctul meu de vedere, pe care il sustin fara niciun fel de ezitare, dar ceea ce ne face cel mai rau este ca aceasta discutie nu se inchide", a spus presedintele PSD.