Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca a ales sa isi trateze problemele de sanatate la o clinica privata, cu capital 100% romanesc si pentru a-l urma pe medicul sau.



"In legatura cu spitalul privat: am citit mai multe comentarii - in primul rand este un spital romanesc, cu capital 100% romanesc. In al doilea rand, eu asa am facut toata viata si recomand tuturor sa faca la fel, eu urmez medicul. Un medic pe care il stiu demult. Un medic care a reusit o interventie foarte complicata la Irina si pentru care ii multumesc si acum si public si acolo mi-a zis sa merg si acolo m-a consultat si m-a ingrijit si suntem in contact permanent. Nu are legatura ca este de stat sau privat, daca imi spunea sa merg la oricare alt spital, acolo mergeam. Am urmat si voi urma medicul, este vorba de doctorul Catana", a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, intr-o conferinta de presa sustinuta la Parlament.

Decizia luata de comun acord cu medicul a fost sa nu se opereze.

"Diagnosticul este hernie de disc si cervicala, si lombara. Am discutat despre operatie si am convenit sa nu facem operatia, sa incercam cu fizioterapie, kinetoterapie, inot, repaos intins", a spus el.

Dragnea: Nu am vrut sa fac din asta un caz national

Dragnea a adaugat ca nu a dorit sa faca din problemele sale de sanatate "un caz national", scrie Agerpres.

"In legatura cu comunicarea, poate gresesc sau nu, (...) dar nu am vrut sa fac din asta un caz national si cu o acoperire publica foarte mare, o consider o chestiune personala. Un alt motiv a fost ca nu am vrut sa tulbur activitatea spitalului", a explicat Dragnea.

Chestionat de ce nu s-a tratat la Spitalul Militar, el a raspuns: "Respect medicii si cadrele medicale din Spitalul Militar, cadre foarte bune. In Romania avem medici foarte buni. Cand eram la Teleorman, cu toate ca puteam sa merg la orice alt spital din tara sau din strainatate - aveam doi medici la care mergeam in permanenta, aceiasi medici. Si aici la fel".