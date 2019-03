Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, recursul Inspectiei Judiciare si a decis ca fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi nu a savarsit abatere disciplinara cand si-a desemnat consiliera, judecatoarea Dana Titian, sa efectueze un control la structurile DNA din Suceava si Iasi.



Update 16:14- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, a doua actiune disciplinara deschisa de Inspectia Judiciara impotriva Laurei Codruta Kovesi, hotarand ca fosta sefa a DNA nu a savarsit o abatere disciplinara pentru ca nu s-a prezentat la Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale din 2009. Decizia a fost luata cu unanimitate, hotararea instantei fiind definitiva.

Doi magistrati din complet, Corina Alina Corbu si Maria Hrudei, au facut opinie separata, in sensul admiterii actiunii disciplinare si sanctionarii lui Kovesi cu avertisment.

Corina Alina Corbu este presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal din cadrul Instantei supreme. Ea a fost trimisa in judecata de DNA in anul 2014 pentru complicitate la favorizarea faptuitorului, fiind achitata definitiv in mai 2018.

Initial, in iunie 2018, Sectia pentru procurori a CSM a decis ca Laura Codruta Kovesi nu a savarsit o abatere disciplinara in acest caz, insa Inspectia Judiciara a facut recurs, respins luni de Instanta suprema.

Inspectia Judiciara sustine ca Kovesi a emis un ordin, in anul 2017, prin care consiliera sa, judecatoarea Dana Titian, a fost desemnata sa faca parte dintr-o comisie de control la structurile teritoriale ale DNA din Iasi si Suceava.

In opinia IJ, Kovesi nu avea voie sa desemneze un judecator sa controleze activitatea unor procurori

Inspectia Judiciara mai are o actiune deschisa impotriva lui Kovesi la Instanta suprema, in legatura cu neprezentarea la audierile organizate de Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale din 2009, actiune care a ramas in pronuntare.

In timpul procesului desfasurat pe 18 martie, Kovesi a declarat ca nu este un om perfect, insa nu a incalcat niciodata legea.

"Nu am comis nicio abatere disciplinara. Am fost timp de sase ani procuror general al Romaniei si am emis zeci de ordine, unele in vigoare si acum. Cu privire la abaterile disciplinare care mi se imputa, acuzatia este extrem de neclara. Nu o sa gasiti in ordinul respectiv faptul ca eu am dispus un control asupra procurorilor. Acel tip de control era prevazut in regulamentul de ordine interioara. Ar trebui sa fim deranjati ca vine un judecator si ajuta un procuror sa isi faca ordine in activitate? Avem procurori detasati la Ministerul Justitiei si nu am auzit ca a fost deranjat cineva de controale. Am fost cercetata de Inspectia Judiciara ca am dispus un control si in alte lucrari am fost cercetata ca nu am efectuat controale. Care ar trebui sa fie conduita unui manager? Nu am dispus un control pentru a afecta imaginea procurorilor, asa cum sustine Inspectia Judiciara, pentru ca acel control era confidential. Eu nu sunt un om perfect, dar niciodata nu am incalcat legea. Cum a cuantificat Inspectia Judiciara rezultatul acelui control? A facut masuratori ca increderea in justitie si procurori a scazut? Sunt procuror de 24 ani si nu am incalcat legea niciodata. Din octombrie 2018, am fost cercetata disciplinar in 4 dosare, am 40 de verificari disciplinare deschise si peste 20 de dosare penale. Este ciudat cum am reusit sa le fac pe toate in ultimul an", declara Laura Kovesi pe 18 martie.