Maica Domnului este ocrotitoarea mamelor care nasc, a afirmat luni patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, care a tras un semnal de alarma in ceea ce priveste declinul demografic, precizand ca, daca ''vom continua cu avorturile, vom pieri ca popor''.



"Majoritatea acelora care participa la aceasta manifestare in favoarea vietii si in favoarea mamelor insarcinate este formata din tineri, dar si oameni mai in varsta, care-si dau seama ca, daca noi continuam - poporul roman - cu miile de avorturi, cateva milioane pana acum, din 1960 si pana acum, vom pieri ca popor. Diminuam foarte mult. Ne aflam in declin demografic. Numarul nasterilor este mai mic decat numarul inmormantarilor

Deci, avem in Maica Domnului ocrotitoare a femeilor care nasc, care devin mame, ocrotitoare a parintilor copiilor, nu numai a mamelor, ci si a tatilor si ocrotitoare a familiilor care, desi nu au copii, adopta copii, cresc copii, pe care-i adopta de la alte familii care au copii mai multi. Si prin aceasta aratam cat de mare este binecuvantarea vietii, cat de mare este binecuvantarea de a da nastere la prunci", a spus patriarhul Daniel, potrivit Hotnews.ro.