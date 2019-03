Banat. Intervalul va debuta cu vreme calda, insa ulterior se va raci accentuat, iar in perioada 26 - 29 martie vor fi maxime termice, in medie regionala, de 10 - 12 grade si minime in jur de zero grade, chiar mai coborate in 28 martie, cand se va ajunge la valori de -2 grade. Dupa acest interval, tendinta va fi de incalzire treptata, de la o medie regionala a valorilor maxime de 12 - 14 grade, pana la 16 - 17 grade. Tendinta va fi asemanatoare si pentru valorile minime de temperatura, acestea urmand sa ajunga la 4 - 5 grade. Regimul pluviometric se va mentine in general deficitar. Ploi slabe se vor semnala la inceputul intervalului si cu o probabilitate in crestere dupa data de 3 aprilie.

Crisana. Media valorilor maxime va scadea de la 17 grade in prima zi a intervalului, pana la 8 grade Celsius, in 27 martie, iar ulterior va creste la 14 grade la finalul lunii martie. Pentru a doua saptamana, cu mici variatii, se vor atinge maxime, in general, de 15 - 16 grade. Media temperaturilor minime va fi de 3 - 4 grade in primele doua zile, apoi va scadea semnificativ, iar in 28 martie se va ajunge la minime in jur de -3 grade. Pana in 2-3 aprilie, media regionala a valorilor minime va fi de 0 - 1 grad, apoi va creste usor, la 3 - 4 grade. Se vor semnala ploi slabe la inceputul perioadei, apoi probabilitatea de aparitie a acestora va fi din nou in crestere dupa ziua de 3 aprilie.

Transilvania. Temperatura va marca o scadere accentuata, astfel ca, in intervalul 26 - 29 martie, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, respectiv o medie a maximelor de 7 - 9 grade si minime negative, ce vor ajunge in cele mai reci nopti la valori intre -5 si -3 grade. Dupa acest interval se va incalzi usor, de la o medie a valorilor maxime de 9 - 10 grade, pana spre 14 grade la finalul celor doua saptamani de prognoza. Media minimelor se va mentine usor negativa pana spre 3 aprilie, dupa care va creste usor, pana la valori in jur de doua grade Celsius. Precipitatiile vor fi slabe cantitativ in aceste doua saptamani, probabilitatea de aparitie fiind mai ridicata in primele zile ale intervalului, dar si dupa 3 aprilie.

Maramures. Valorile termice vor scadea accentuat, iar in intervalul 26 - 29 martie acestea se vor situa sub mediile multianuale, respectiv o medie a valorilor maxime de 7 - 9 grade si minime negative, ce vor oscila in cele mai reci nopti intre -4 si -2 grade. Dupa acest interval se va incalzi usor, de la o medie a valorilor maxime de 10 - 12 grade, pana spre 15 - 16 grade, la finalul celor doua saptamani de prognoza. Media minimelor se va mentine in jur de zero grade, pana spre 3 aprilie, apoi va creste usor la valori de 3 - 5 grade. Precipitatii slabe se vor semnala in primele zile ale intervalului, iar ulterior probabilitatea de aparitie a acestora va fi din nou in crestere dupa data de 3 aprilie.

Moldova. Vremea se va raci, devenind rece in perioada 26 - 29 martie, cand media temperaturilor maxime va ajunge la 6 - 8 grade. Dupa acest interval vor mai fi alternante termice, dar tendinta generala a temperaturilor maxime va fi de crestere, pana spre valori in jur de 14 grade. Media temperaturilor minime va fi de 3 - 4 grade in primele doua zile, apoi va scadea semnificativ, iar in 28 martie se va ajunge la minime in jur de -3 grade. Pana in 2 - 3 aprilie, media regionala a valorilor minime va fi de zero grade Celsius, apoi va creste usor, la 3 - 4 grade. In prima saptamana de prognoza sunt estimate precipitatii slabe si pe arii restranse aproape in fiecare zi, iar in a doua saptamana probabilitatea de aparitie a acestora va creste mai ales dupa 3 aprilie.

Dobrogea. Intervalul va debuta cu vreme calda, insa ulterior se va raci, iar pana aproape de sfarsitul lunii martie vor fi maxime termice usor sub normalul perioadei, in medie de 8 - 11 grade. Ulterior, chiar daca vor mai fi unele variatii, este prognozata o incalzire usoara, astfel ca pentru a doua saptamana sunt estimate maxime, in medie, de 12 - 14 grade. Media temperaturilor minime va fi de 4 - 6 grade, in primele zile, apoi va scadea semnificativ, iar in 28 martie se va ajunge la minime in jur de zero grade. Dupa aceasta noapte rece, media regionala a valorilor minime va creste usor la valori de 4 - 6 grade. Temporar, se vor semnala precipitatii slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare in 26 martie si, din nou, in zilele de 29 si 30 martie. In a doua saptamana conditiile pentru precipitatii vor fi reduse.

Muntenia. In prima zi, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data, cu o medie regionala a maximelor in jurul a 21 grade. Ulterior, se va raci accentuat, astfel ca maximele vor scadea usor sub normal pentru ultima decada de martie, si se vor situa in jurul a 11 grade. O incalzire treptata si usoara este prognozata indeosebi dupa 31 martie, astfel ca media valorilor maxime va fi in general de 15 - 17 grade. Media temperaturilor minime va fi de 2 - 4 grade, in primele zile, apoi va scadea semnificativ, iar in 28 si 29 martie se va ajunge la minime usor negative intre -2 si zero grade. Dupa aceste nopti reci, media regionala a valorilor minime va creste usor, la valori de 2 - 4 grade. Temporar, se vor semnala precipitatii in data de 26 martie, dupa care, doar trecator si pe arii restranse, vor mai fi ploi slabe, cel mai probabil dupa 3 aprilie.

Oltenia. In prima zi a intervalului de prognoza, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data, cu o medie a maximelor in jurul a 21 grade. Ulterior, se va raci accentuat, astfel ca, in perioada 26 - 29 martie, maximele se vor situa usor sub normalul termic caracteristic pentru ultima decada de martie, respectiv o medie regionala de 11 - 12 grade. Chiar daca vor mai fi unele variatii termice, tendinta generala va fi de incalzire usoara, iar media valorilor maxime va ajunge, dupa 29 martie, la 14 - 16 grade. De asemenea, media temperaturilor minime va fi de 2 - 4 grade, in primele zile, dupa care va scadea semnificativ, iar in 28 si 29 martie se va ajunge la minime usor negative intre -2 si zero grade. Dupa perioada cu nopti reci, media valorilor minime va creste usor, la valori de 3 - 4 grade. Se vor semnala precipitatii, temporar, in 26 martie, iar ulterior doar trecator si pe arii restranse, cu o probabilitate mai ridicata dupa ziua de 3 aprilie.

La munte. Vremea va deveni rece in perioada 26 - 29 martie, in medie cu valori maxime cuprinse intre -2 si zero grade, si minime intre -7 si -4 grade, chiar mai scazute in 28 martie, cand la nivelul intregului spatiu montan se va inregistra o medie a acestora de -10 grade. Pentru a doua saptamana de prognoza sunt estimate temperaturi in crestere usoara, respectiv medii ale valorilor maxime ce vor atinge 3 - 4 grade. O evolutie asemanatoare se va inregistra si in cazul valorilor minime de temperatura, astfel ca de la o medie ce va oscila intre -6 si -4 grade, pana la finalul intervalului se va ajunge la un ecart intre -2 si zero grade Celsius. Temporar, se vor semnala precipitatii slabe cantitativ in 25 si 26 martie, precum si trecator in perioada 28 - 30 martie. In a doua saptamana, precipitatiile isi vor face aparitia, cel mai probabil, dupa data de 3 aprilie.