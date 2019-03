Comisia de disciplina a Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti a decis sanctionarea cu vot de blam a medicilor cercetati in cazul mortii unui copil de un an si 10 luni, operat la o clinica Sanador in octombrie 2018.



"La nivelul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, a fost solutionata de catre Comisia de disciplina cauza privind decesul unui copil in varsta de un an si 10 luni, operat la un spital din Bucuresti. Decizia Comisiei de disciplina a fost de a sanctiona cu vot de blam medicii ce au facut obiectul cercetarii disciplinare, respectiv medicii chirurgi, anestezisti si pediatri implicati in acest caz. Decizia are la baza un amplu probatoriu constituit din documente medicale, declaratii ale medicilor si ale tuturor persoanelor implicate, inclusiv parintii copilului", a declarat luni, pentru Agerpres, presedintele Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, prof. dr. Catalina Poiana.

Ea a precizat ca decizia poate fi contestata atat de catre parintii copilului, cat si de catre medicii sanctionati la Comisia de disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania.

"In acest moment, odata cu pronuntarea acestei solutii de catre Comisia de disciplina, cauza iese de sub jurisdictia noastra, urmand ca in masura in care medicii sanctionati ori parintii vor face contestatie, cauza sa fie inaintata spre competenta solutionare catre Comisia superioara de disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania", a precizat Catalina Poiana.

Potrivit deciziei Comisiei de disciplina a Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, au fost sanctionati cu vot de blam trei chirurgi care au realizat actul operator si monitorizarea post-operatorie a pacientului, doi membri ai echipei de anestezie si terapie intensiva si un medic din echipa de pediatrie care a monitorizat pacientul. In schimb, nu au fost constatate erori de comportament medical in cazul echipelor din compartimentul de primiri urgente de la Sanador si de la SMURD.

Decizia poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare

Raportul de expertiza intocmit de Institutul National de Medicina Legala indica faptul ca moartea minorului a survenit din cauza unei hemoragii interne acute, aparuta in urma interventiei chirurgicale.

Potrivit raportului intocmit la inceputul acestui an, moartea copilului "a fost neviolenta" si "s-a datorat unei hemoragii interne acute, la nivel retroperitoneal, avand sursa la nivelul venelor funiculului spermatic stang, complicata cu soc hemoragie, aparuta in urma unei interventii chirurgicale pentru 'testicul necoborat stang'".

In concluziile documentului se indica faptul ca "in cursul tratamentului chirurgical s-a constituit o complicatie hemoragica cu evolutie insidioasa lenta, suprapusa unui status post-anestezic, nedepistata", iar "la examenul medico-legal al cadavrului s-au constatat leziuni traumatice ce s-au putut produce prin lovire cu sau de corp dur (posibil prin manipularea pacientului) neimplicate in tanatogeneza".

Diagnosticul si indicatia, corecte

Totodata, concluzia raportului subliniaza ca "diagnosticul preoperator si indicatia chirurgicala au fost corecte".

Colegiul Medicilor din Bucuresti a anuntat, in decembrie 2018, ca s-a autosesizat si a demarat o investigatie in acest caz. De asemenea, Ministerul Sanatatii informa ca din raportul preliminar al controlului Directiei de Sanatate Publica reiese ca s-au respectat procedurile igienico-sanitare.

"Raportul preliminar al controlului efectuat de Directia de Sanatate Publica Bucuresti la Sanador a constatat ca s-au respectat procedurile igienico-sanitare. A fost verificata respectarea circuitelor, trasabilitatea pacientului, conditiile de igiena din sectia ATI pediatrie, sterilitatea si produsele biocide utilizate. MS a decis sesizarea Colegiului Medicilor pentru a verifica si conduita terapeutica in acest caz", preciza Ministerul Sanatatii.