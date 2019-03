Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca s-a inscris intr-o procedura internationala pentru a dovedi profesionalismul procurorilor romani si ca a incercat sa apere onoarea si prestigiul magistratilor.



Declaratia a fost facuta in fata instantei care judeca dosarul in care Inspectia Judiciara solicita sanctionarea disciplinara a Laurei Codruta Kovesi, pe motiv ca aceasta nu a respectat o decizie a Curtii Constitutionale, prin care era obligata sa se prezinte la audierile organizate de Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale din 2009.

Initial, in iulie 2018, Sectia pentru procurori a CSM a respins actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva lui Kovesi, insa IJ a declarat recurs la Instanta suprema.

"Nu sunt vinovata de savarsirea vreunei abateri disciplinare. Faptul ca raspunsurile mele trimise Comisiei parlamentare nu au placut nu e vina mea. Am o decizie definitiva de clasare, intr-un dosar penal, in care se spune ca nu am savarsit nimic. Cu privire la 'nimic' nu pot sa aduc niciun fel de probe. Decizia Curtii Constitutionale spune ca trebuie sa ma prezint in fata Comisiei parlamentare sau sa prezint documente relevante. Pentru prima data, avem o decizie a Curtii Constitutionale care se aplica unei singure persoane fizice - Laura Codruta Kovesi. Nu exista in decizia Curtii Constitutionale obligatia de a ma prezenta, ci este o alternativa - de a ma prezenta sau de a furniza informatii. Decizia Curtii Constitutionale este o decizie pentru o persoana. Acolo nu sunt mentionata ca procuror general sau procuror-sef al DNA, ci ca doamna Laura Codruta Kovesi. Eu am respectat decizia Curtii si am furnizat raspunsuri Comisiei parlamentare. Care sunt probele ca eu am actionat cu intentie pentru a stirbi din increderea cetatenilor in sistemul de justitie? M-am inscris intr-o procedura internationala pentru a dovedi profesionalismul procurorilor romani. Ce probe sunt ca am afectat prestigiul justitiei? Articole de presa? Cum trebuia sa ma apar? Sa lipesc toate articolele din presa interna si internationala? Articolele jurnalistilor nu trebuie sa fie criteriul fundamental ca prestigiul justitiei a fost afectat", a spus Kovesi, in sala de judecata.

Ea a precizat ca exista 17 decizii ale CCR privind existenta unor conflicte de natura constitutionala intre diverse structuri ale statului, insa niciun sef de institutie nu a fost sanctionat pentru aceste conflicte, scrie Agerpres.

"La Curtea Constitutionala sunt 37 de conflicte de constitutionalitate, dintre care 17 au fost admise. A fost vreodata sanctionat un conducator de institutie pentru ca s-a aflat intr-un conflict constitutional? Sunt procuror de 24 de ani si imi iubesc meseria. Vreau sa raman procuror. Prin tot ce am facut am incercat sa apar onoarea procurorilor", a adaugat Kovesi.

De cealalta parte, o consiliera de la Inspectia Judiciara a cerut sanctionarea Laurei Codruta Kovesi pentru savarsirea a doua abateri disciplinare, si anume pentru ca nu a respectat o decizie a CCR prin care era obligata sa se prezinte in fata Comisiei parlamentare si pentru ca prin acest refuz a afectat imaginea si prestigiul justitiei.

"In 2017, un jurnalist a publicat informatia ca Laura Kovesi a participat, in noaptea alegerilor din 2009, la o intalnire in locuinta senatorului Gabriel Oprea, unde au mai fost Florian Coldea si George Maior. Parchetul General a deschis un dosar si a dat o solutie de clasare. A fost constituita o comisie speciala parlamentara, care insa nu si-a atins obiectivele, deoarece au fost persoane care au refuzat sa se prezinte. A fost sesizata Curtea Constitutionala, care a dat decizia 611, in care se constata existenta unui conflict de natura constitutionala intre Parlament si Parchetul General, in legatura cu atitudinea Laurei Kovesi de a nu se prezenta in fata comisiei. Kovesi a citit in fel si chip acel dispozitiv. A pus virgule unde nu era cazul", a precizat reprezentanta Inspectiei Judiciare.

Instanta suprema a ramas in pronuntare in acest proces.

Actiunea disciplinara impotriva Laurei Kovesi a fost exercitata de Inspectia Judiciara pentru manifestari care aduc atingere onoarei profesionale si prestigiului Justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu, si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale, abateri disciplinare prevazute de articolul 99 literele a) si s) din Legea 303/2004.

Jurnalistul Dan Andronic a scris ca, in decembrie 2009, in turul doi al alegerilor prezidentiale, inalti demnitari ai statului roman, printre care George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi, au mers acasa la Gabriel Oprea. El a sustinut ca Laura Kovesi si Coldea erau preocupati de castigarea scrutinului de Traian Basescu.