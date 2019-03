Regele Iordaniei si-a anulat vizita in Romania dupa anuntul premierul Dancila privind ambasada Romaniei din Israel, anunta site-ul arabnews.com.



Anularea vizitei, care trebuia sa inceapa luni, a fost facuta de ministrul de externe al Iordaniei si vine in urma declaratiilor facute de premierul Viorica Dancila. Aceasta a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratia premierului Romaniei a fost facuta in cadrul unei vizite private din SUA.

"Majestatea sa si-a anulat vizita in Romania care era programata sa inceapa luni, in semn de solidaritate cu Ierusalimul", a declarat ministrul iordanian de Externe, citat de Arab News.

"Dupa cum stim, presedintele Donald Trump a deschis ambasada Statelor Unite la Ierusalim. Acest pas admirabil si curajos ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu si poporul roman. Sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional din tara mea si in deplin consens, eu, ca prim-ministru al Romaniei, si Guvernul pe care-l conduc vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala Israelului", a declarat Viorica Dancila.