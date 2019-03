Rectorul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti si-ar fi plagiat trei sferturi din teza de doctorat, pe care a sustinut-o in 2007.



Conform pressone.ro, lucrarea care i-a adus lui Adrian Iacob titlul stiintific de doctor in Ordine publica si Siguranta nationala si care i-a dat, deci, posibilitatea sa urce in ierarhia Academiei, este o insiruire de paragrafe, pasaje sau pagini copiate din alti autori, scrie jurnalista Emilia Sercan, potrivit Stiripesurse.ro.

Lucrarea a fost coordonata de profesorul Costica Voicu, cel care in 2007 era rectorul Academiei de Politie. Teza cu care Adrian Iacob a obtinut titlul de doctor in 2007 se intituleaza "Criminalitatea organizata si cooperarea politieneasca intre state", mai spune sursa citata.

Lucrarea are 277 de pagini, fara bibliografie si a fost publicata in volum tot in 2007, la editura Sitech din Craiova, dar sub titlul "Lupta impotriva criminalitatii organizate". Adrian Iacob a copiat inclusiv notele de subsol indicate in textele originale. Iacob ar fi preluat chiar si grafia din textele originale, cuvinte si propozitii ingrosate, publicate cu italice sau subliniate, dar si alte insemne. Totodata, 50 dintre cei 63 de autori straini trecuti in bibliografie sunt pusi „din burta", ei nefiind mentionati in cuprinsul lucrarii.

Adrian Iacob este profesor si rector al Academiei de Politie, are gradul de chestor de politie, este membru titular al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) si, nu in cele din urma, este vicepresedinte al Comisiei de Stiinte Militare, Informatii si Ordine Publica din CNATDCU – organismul abilitat, printre altele, sa verifice sesizarile de plagiat in tezele de doctorat.