Premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim.

Prim-ministrul a facut afirmatia duminica, la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), care are loc in Statele Unite ale Americii, unde ea efectueaza o vizita de cateva zile.

"Dupa cum stim, presedintele Donald Trump a deschis Ambasada SUA la Ierusalim. Acest pas, admirabil si curajos, ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu si poporul roman. Mutarea ambasadei americane este emblematica si demonstreaza legatura puternica a valorilor dintre poporul american si cel israelian.

De asemenea, acest gest a lansat la nivel international un proces de reflectie. Guvernul Romaniei a initiat de atunci un proces de evaluare a oportunitatii mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea, sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizionat din tara mea, si in deplin consens, eu ca prim-ministru al Romaniei, si guvernul pe care il conduc vom muta Ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala Israelului", a declarat Viorica Dancila, potrivit Stirileprotv.ro.