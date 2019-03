Nascut in 1931, la Galati, absolvent al Facultatii de Filosofie la Universitatea din Bucuresti, Caranfil s-a specializat, ulterior, in filmologie. Din 1959 a fost criticul cinematografic al cotidianului Informatia Bucurestiului unde, intre 1960 si 1970, a redactat saptamanal pagina de cinema „Carnet de cinefil”, potrivit cartepedia.ro.

In 1962, a fondat primul cinematograf de arhiva din Bucuresti („Prietenii filmului”) pe baza caruia va fi creata, doi ani mai tirziu, Cinemateca Romana. Din 1970 a activat, cu precadere, in televiziune, unde a realizat, intre 1972 si 1977, un popular magazin saptamanal de cultura cinematografica intitulat „Varstele peliculei”, emisiune continuata din 1990 pana in 1997. Alte cicluri de emisiuni TV initiate: „Istoria unei capodopere”, „Povestea unui gag”, „Dictionar cinematografic”, „Amfiteatrul artelor”, „Traveling peste timp” si „Telefilmoteca de Aur”. Din 1966, a demarat seria de volume dedicate istoriei cinematografiei printre care se numara „F.W. Murnau” (1968), „Varstele peliculei”, o istorie filmului in capodopere (vol. I IV, 1982 1998), „Cetateanul Kane”, „In cautarea filmului pierdut” (1988, volum distins cu Premiul ACIN), „Dictionar de filme romanesti” (2002; editia a II a, 2004), „Dictionar universal de filme” (2002; editia a II a, 2003; editia a III a, 2008), „Pe aripile vantului” (2003).

Din 1970, Tudor Caranfil a fost solicitat anual la Festivalul International de Film de la Karlovy Vary, din 1980 a fost invitat permanent al Festivalului de la Berlin, unde a fost inclus frecvent in juriul FIPRESCI, iar din 1993 a fost corespondent la Festivalul de la Cannes. A participat la numeroase festivaluri, intre care Los Angeles, Locarno, Oberhausen, Cottbus, Lübeck, Namur, Rotterdam, Odesa si Kiev, precum si la principalele festivaluri de film din Romania.

In 2011 a primit Premiul „D.I. Suchianu” pentru intreaga cariera de critic si istoric de cinema.

Tudor Caranfil este tatal regizorului si scenaristului Nae Caranfil.