Un lant de cel putin 42 de miscari telurice cu magnitudinea de intre 1,9 si 4,4 pe Richter s-au inregistrat joi pe costa de sud a statului mexican Oaxaca, potrivit Serviciului Seismologic National (SSN) preluat de EFE.



Seria de cutremure s-a produs in interval de cinci ore intre 05:31 si 10:30 (11:31 si 16:30 GMT) in apropiere de Huatulco, pe tarmul statului Oaxaca, semnaleaza SMN intr-un comunicat.

Este vorba de "un roi de cutremure": seisme de suprafata de magnitudine redusa care se produc intr-o zona precisa la un interval relativ scurt de timp.

SSN a raportat in total 42 de seisme, osciland intre 1,9 si 4,4; cel mai puternic fiind cel resimtit la ora locala 06:28 (12:28 GMT) la Huatulco si in localitatile invecinate.

In noiembrie 2018 s-a produs un roi de 12 cutremure, in decurs de 24 de ore, in zona limitrofa a statelor Baja California si Sonora, conform statisticilor SSN.

Mexic se afla intr-o zona de inalta seismicitate, ca urmare a interactiunii placilor tectonice: placa Nord-Americana, placa Cocos (in estul Pacificului); si placile Rivera si Caraibe.

La 7 septembrie 2017, un cutremur de 8,2 grade s-a inregistrat in Golful Tehuantepec care a produs pagube in mai multe localitati din Oaxaca si care a afectat si state din centrul tarii.

In istoria statului Oaxaca sunt consemnate mai multe cutremure de mare intensitate, precum cel din 15 ianuarie 1931 cu o magnitudine de 7,8, sau din 30 septembrie 1999 de 7,4 pe Richter, produse in interiorul placii Nord-Americane.