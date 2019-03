Jurnalista Magda Vasiliu, fosta prezentatoare a stiri la postul de televiziune Prima TV, scrie, pe pagina sa de Facebook, ca gestul ministrului Justitiei, de a-i retrage acreditarea de presa lui Ovidiu Oanta, este "de rau".



"Ovidiu Oanta (PRO TV) este cel mai bun reporter pe justitie. Nu-l cunosc personal, nu ne am intersectat niciodata. Daca acreditarea lui Oanta la Ministerul Justitiei a ajuns sa stea in pixul lui Tudorel, in functie de "ievaluarile" alea ale lui, e rau. E rau pentru presa (ma rog, ce a mai ramas din ea) si e rau pentru Romania (ce a mai ramas din ea...)", a scris Magda Vasiliu, pe contul de Facebook.

